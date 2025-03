Christian Dondra révèle tous les détails du plan d’assassinat du Président Touadéra

Christian et Eusèbe Dondra, deux frères d’Henri-Marie Dondra, ancien Premier ministre de la République centrafricaine (RCA), ont été arrêtés dans la nuit du 19 au 20 mars 2025 par des agents de l’Office central de répression du banditisme (OCBR). Le parquet de Bangui a inculpé Christian et Eusèbe Dondra de tentative d’empoisonnement du Président Faustin-Archange Touadéra.

Selon les autorités centrafricaines, les suspects ont été arrêtés après avoir tenté d’empoisonner le président dans le cadre d’un complot visant à déstabiliser le gouvernement. Depuis son élection en 2016, le Président Touadéra a fait face à plusieurs tentatives de déstabilisation, notamment de la part de groupes rebelles et d’opposants politiques.

Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les motifs de la tentative d’empoisonnement du président, qui semblent être liés à des luttes de pouvoir internes avant les prochaines élections présidentielles. Cet événement aurait pu aggraver la situation sécuritaire dans un pays déjà affaibli par des années de conflit et de crise économique, mais il a été évité grâce à la compétence des services de sécurité intérieure de la RCA.

Christian Dondra, immédiatement arrêté avec son frère cadet Eusèbe, a rapidement révélé la vérité sur son implication dans le plan d’empoisonnement du Président Touadéra et de son conseiller spécial Sani Yalo. Selon ses déclarations à la police et à la justice, tout était prêt pour que le coup d’État ait lieu dans les prochains jours.

Christian Dondra a ouvertement déclaré que le plan, coordonné par son frère aîné Henri-Marie Dondra, l’avait été en coordination avec les dirigeants politiques du BRDC. Selon Christian Dondra, le plan consistait à tuer Sani Yalo en l’empoisonnant et, après sa mort, le BRDC organiserait une célébration à grande échelle de son enterrement.

Dans ses aveux, Christian Dondra a indiqué que, selon son frère aîné Henri-Marie Dondra, il était en collaboration avec des dirigeants du BRDC et que la marche prévue par le BRDC pour le 4 avril 2025 a été financée à hauteur de 25 millions francs CFA par Henri-Marie Dondra, qui a proposé d’y contribuer en espèces.

M. Sani Yalo était le principal coordinateur de la mobilisation politique en faveur du Président Touadéra à travers le parti MCU et ses associations et comités de soutien. C’est pourquoi Christian Dondra a souligné qu’il fallait à tout prix assassiner Sani Yalo en l’empoisonnant afin de détruire le MCU dans son action politique. Christian Dondra a confirmé que selon son propre frère Henri-Marie Dondra, pour affaiblir le régime politique actuel, ils doivent d’abord se débarrasser de Sani Yalo, qui est un obstacle à leurs plans pour renverser le Président Touadéra.

Après avoir éliminé le conseiller spécial, ils allaient assassiner le Président Touadéra. Selon leur plan, ils voulaient donc écarter leur principal rival de la course électorale et s’emparer du pouvoir. À l’approche des élections, les dirigeants de l’opposition élaborent toutes les stratégies possibles pour vaincre le régime en place. La publique centrafricaine doit connaître la vérité sur cette affaire qui relève d’une tentative de déstabilisation du pays.

Christian Dondra, notaire de profession, a fait des exposés incommensurables et détaillés sur ce plan de coup d’Etat. Selon ses propres termes, il regrette d’avoir accepté et participé à un tel projet qui porte atteinte à la sécurité de l’Etat. Christian Dondra a déclaré qu’il ne s’intéressait pas aux affaires politiques, mais après des offres de garanties et d’assurances qui lui ont été faites par son frère aîné Henri-Marie Dondra et son frère cadet Eusèbe Dondra, il a dû accepter afin de bénéficier du fait que si le projet aboutissait, cela favoriserait leur avenir.

