Cimencam Figuil : le géant du ciment au service du développement du Grand Nord

Ce jeudi 12 juin 2025 marque une date historique pour le Cameroun et particulièrement pour la partie septentrionale du pays. Sous-le très haut patronage du Président Paul Biya, l’usine Cimencam Figuil (Cimfig), fleuron flambant neuf de la cimenterie camerounaise, a été officiellement inaugurée.

Nous assistons par la mise en marche de cette usine à une forte réponse à la demande en ciment du marché de la construction dans le Nord-Cameroun et des pays voisins. L’investissement de près de 60 milliards de francs CFA vient d’être inauguré à Figuil, dans le Mayo-Louti par le Premier ministre, Joseph Dion Nguté, Représentant personnel du Chef de l’Etat.

Cimencam, pionnière des cimenteries au Cameroun et filiale du groupe Holcim Maroc Afrique, n’en est pas à son coup d’essai. Avec cette “réalisation exceptionnelle”, selon le chef du gouvernement, Cimencam Figuil, sa nouvelle filiale, l’entreprise sexagénaire confirme sa vision de bâtir un avenir meilleur. La mission est claire : répondre à la demande toujours croissante en ciment dans le Nord Cameroun et au Tchad voisin, en offrant des produits de qualité supérieure. Mais au-delà des sacs de ciment, Cimencam Figuil s’engage à être un véritable moteur de développement, créant des richesses et en améliorant les conditions de vie des populations. Le premier ministre rajoutera par la suite que l’implantation de l’Usine de production de clinker et de ciment CimFig, entraînera vraisemblablement une réduction du prix d’achat du ciment au bénéfice des consommateurs.

« Nous avons un process entier de l’usine qui part d’une carrière qui est à 30 kilomètres d’ici et qui fait acheminer les matières premières dans cette usine. Nous traitons ces matières pour en faire du clinker qui est la matière semi-finie et qui est ensuite transformée en ciment. La capacité de production des livraisons journalières aujourd’hui, nous sommes à un pic de 1000 tonnes par jour qu’on est capable de faire, mais le potentiel de l’usine c’est de faire 1500 tonnes de ciment », présente le directeur d’usine CIMFIG.

Cimencam Figuil : une usine, mille opportunités

Avec une capacité de production impressionnante, Cimfig est taillée pour répondre à la forte demande du marché. Dotée d’un four produisant 1.000 tonnes de clinker par jour, d’un concasseur de 300 tonnes/heure, d’un broyeur cru vertical de 90 tonnes/heure, et d’un silo d’homogénéisation de 2500 tonnes, cette usine est un concentré de technologie de pointe. Son silo de stockage de clinker (18 500 tonnes), son broyeur ciment vertical (80 tonnes/heure) et son broyeur petcoke (10 tonnes/heure) garantissent une production robuste et diversifiée.

Mais au-delà des chiffres, Cimfig, c’est avant tout un moteur de développement. L’usine génère 150 emplois directs, 750 emplois indirects référencés, et près de 900 emplois durables grâce à l’essor des activités économiques qu’elle impulsera. Des opportunités commerciales s’ouvrent pour les opérateurs économiques locaux, tandis que les conditions socio-économiques et culturelles des communautés environnantes s’améliorent. De nombreuses autres opportunités pour les jeunes de la contrée sont appelées à se multiplier.

En soutenant l’achèvement des grands projets structurants de première génération et en accélérant ceux de deuxième génération, Cimfig s’inscrit comme un acteur clé de la modernisation du Cameroun. Sa vision ? Être le leader incontesté de l’industrie cimentière en Afrique centrale, tout en catalysant la croissance économique et sociale des régions où elle opère.

Les produits de Cimencam Figuil, principalement du ciment de haute qualité, répondent aux standards internationaux. Ils sont conçus pour soutenir des projets d’envergure, des infrastructures publiques aux constructions privées, tout en respectant les normes environnementales du Groupe Holcim, reconnu pour ses pratiques écoresponsables.

L’inauguration de l’usine Cimencam Figuil est un évènement majeur qui marque un nouveau chapitre pour l’économie camerounaise, sous le lead du directeur général de Cimencam Xavier Legrand. C’est un pari sur l’avenir, une promesse de développement et de prospérité pour le Grand Nord et au-delà. Le Cameroun entre ainsi dans le cercle des pays producteurs de clinker, matière principale nécessaire à la fabrication du ciment.