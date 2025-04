Commerce : le Cameroun pourrait adhérer à l’Union mondiale des marchés de gros

Le Ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana a accordé une audience le 14 avril 2025 à Dr Valérie Vion, Secrétaire Générale de l’Union Mondiale des Marchés de Gros (UMMG) et Conseillère Agricole au sein de la Société SEMMARIS, gestionnaire du prestigieux Marché d’Intérêt National de Rungis en France.

Dr Valérie Vion, Secrétaire Générale de l’Union mondiale des marchés de gros (UMMG) et Luc Magloire Mbarga Atangana se sont vus à Yaoundé hier 14 avril 2025. Au cours de cette rencontre , 𝗗𝗿 𝗩𝗶𝗼𝗻 a annoncé une nouvelle encourageante pour le Cameroun : avec le projet de construction d’un Marché d’Intérêt National (MIN) sous l’égide du Ministère du Commerce dans le cadre d’un partenariat public-privé, notre pays peut d’ores et déjà prétendre à l’adhésion à l’UMMG.

Le Ministre du Commerce a par ailleurs souligné que la construction d’un Marché d’intérêt national ne relève plus aujourd’hui de la sphère des possibles, en ce qu’elle n’est plus une option, facultative, mais apparaît comme un impératif dans le contexte de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAF).A travers la mise en place d’une telle infrastructure, a-t-il poursuivi, le pays maximise ses atouts pour une pénétration optimale du marché de la ZLECAF, par le biais d’une meilleure maîtrise de l’offre, de par sa concentration en un point unique, la rendant ainsi à la fois plus disponible et plus accessible.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





De ce point de vue, le Marché d’intérêt national du Cameroun est conçu comme un pôle agro-logistique articulé autour d’un complexe commercial comprenant des halles spécialisées et des entrepôts frigorifiques et de stockage dédiés à la distribution des produits locaux tant sur le marché national qu’international.

Il se situera dans la logique et le prolongement de la politique d’import-substitution.Pour le Ministre 𝗠𝗯𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗔𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮, le Marché d’Intérêt National que le Cameroun envisage de construire représente bien plus qu’une simple infrastructure commerciale. Il s’agit d’un véritable levier pour renforcer la sécurité alimentaire nationale, limiter les gaspillages, structurer les filières agro-pastorales, améliorer la qualité des produits commercialisés par une mise en conformité avec les normes et les standards internationaux, et garantir une juste rémunération aux producteurs.

Cette organisation internationale, qui regroupe environ 200 membres à travers le monde, compte déjà quatre pays africains disposant des marchés de gros : l’Afrique du Sud, le Bénin, le Nigeria et le Sénégal. Une caractéristique majeure de ces structures est leur interconnexion, tant au niveau international qu’avec les marchés de détail au sein de chaque pays membre.

A l’issue de leur entretien, 𝗗𝗿 𝗩𝗶𝗼𝗻 a informé le Ministre du Commerce que l’UMMG organise annuellement deux à trois conférences autour des thématiques diverses, notamment la digitalisation du commerce, la modernisation des infrastructures et les marchés de demain. La prochaine rencontre du genre se tiendra du 14 au 16 mai 2025 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Elle a émis le vœu de voir une délégation camerounaise participer à cet événement.