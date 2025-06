Concours mondial de la Huawei ICT compétition 2024-2025: Des étudiants camerounais sur le podium

Les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Douala ont obtenu le premier prix dans la catégorie « Innovation Track » ce 24 mai 2025 à Shenzhen en Chine, grâce à leur projet « LINA », qui est un compagnon intelligent qui restaure l’autonomie et transforme radicalement la façon dont les personnes aveugles interagissent avec leur environnement. Cette équipe était composée de AMAYENE SEKE Louis Quentin, HESSACK RYAN Dovile Steeve et MINKOH SOM Lyne Brischnelle. Tous les 3 encadrés par Dr MVOGO NGONE Joseph, Enseignant à l’Université de Douala.

Les étudiants de l’Université de Buea (SOYANG Thierry Ngong et DJOUMESSI NGUEFACK Ivan) et SIBAFO Wisdom étudiant à l’ENSP de Yaoundé encadrés par Dr TIOGNING KUETI EPSE DJIOGUE Lauraine, enseignante aussi à l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé, ont remporté quant à eux le deuxième prix dans la catégorie pratique « Network Track » lors de cette même grande finale mondiale à Shenzhen.

Ces réalisations matérialisent non seulement la croissance des talents en TIC au Cameroun ainsi que le développement rapide des compétences numériques dans du pays, mais aussi et surtout, récompensent les efforts d’encadrement et de formation des jeunes.; En alignant formation, innovation et employabilité, Huawei contribue donc à positionner le Cameroun sur la carte de l’économie numérique africaine et mondiale dans le but de réduire le taux de chômage dans le pays et stimuler l’entrepreneuriat-jeune, thématique chère au Président la République Paul Biya qui ne cesse d’ appeler la jeunesse camerounaise à s’appuyer sur les opportunités offertes par le digital pour prospérer dans l’auto-emploi afin de résoudre par la même occasion certaines difficultés auxquelles le pays fait face et d’éradiquer le chômage.

Ainsi donc, à travers ses programmes de formation et de transfert de compétences qui offrent une feuille de route inspirante, Huawei prouve s’il en était encore besoin, qu’investir dans le capital humain est la clé d’un avenir prospère.

Plus qu’un simple partenaire, Huawei Cameroun se positionne comme un acteur majeur, aligné sur les priorités du gouvernement camerounais. A travers ses programmes structurants comme « Seeds for the Future », « Huawei ICT Academy » et « Huawei ICT Competition » où plus de 10 000 jeunes camerounais ont déjà été formés. Huawei Cameroun contribue quotidiennement à combler le déficit de compétences numériques en transmettant des opportunités concrètes d’employabilité et d’entrepreneuriat. C’est donc un acteur majeur dans la formation et l’outillage de la jeunesse camerounaise dans le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).

Académie des TIC et transformation numérique dans l’éducation

En 2018, Huawei a lancé le programme ICT Academy au Cameroun. À ce jour, 09 universités et grandes écoles au Cameroun sont partenaires de Huawei pour transmettre aux étudiants des connaissances de pointe en matière de TIC dans le domaine du routage et de la commutation, le cloud computing, l’IP, l’IT, la 5G et l’IA. Grâce à ce programme, Huawei a déjà formé près de 10 000 professionnels des TIC au Cameroun.

Grâce à son équipe professionnelle dédiée au service du secteur de l’éducation. Huawei soutient un modèle d’enseignement innovant qui combine la pratique et la formation avec des scénarios industriels réels, permettant aux étudiants d’accéder aux technologies numériques de pointe et de s’adapter aux exigences des futurs employeurs potentiels pendant qu’ils sont encore à l’école.

La solution fournie par Huawei repose sur la classe intelligente centrée sur l’étudiant pour les modèles d’enseignement hybrides, en collaboration avec les systèmes de gestion de l’enseignement des partenaires. Cette solution utilise l’écran intelligent et interactif de Huawei IdeaHub comme passerelle vers les salles de classe et profite des réseaux de campus de haute qualité et de la solution de visioconférence CloudVC de Huawei Cloud avec disponibilité mondiale. La solution s’appuie sur un modèle d’Intelligence Artificielle pour l’éducation afin de fournir des fonctionnalités intelligentes telles que des graphiques de connaissances, des questions-réponses sur les agents d’Intelligence Artificielle et des analyses d’enseignement complètes. Ces caractéristiques améliorent la précision de l’enseignement et l’efficacité de l’apprentissage.