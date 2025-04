Coopération : la Banque mondiale a investi environ 3000 milliards F dans 22 projets au Cameroun

La revue conjointe du portefeuille de la coopération Cameroun-Banque mondiale a eu lieu le 14 avril 2025 au Cameroun.

La Banque mondiale et le Cameroun se sont entretenus au sujet de leur coopération conjointe C’était le 14 avril 2025 entre Alamine Ousmane Mey, ministre de l’Economie au Cameroun et Cheick Fantamady Kanté, Directeur de division Afrique de l’Ouest et Centrale de la Banque mondiale.

Cette rencontre a connu la participation de plusieurs autres membres du gouvernement, des coordonnateurs de projets et des responsables de l’institution financière.

A l’occasion, les deux parties ont examiné le portefeuille qui comprend 22 opérations : 17 projets nationaux représentant un financement cumulé d’environ 4,5 milliards de dollars américains (soit 2 429,4 milliards de FCFA) et 5 projets sous-régionaux totalisant 792,38 millions de dollars (environ 475,43 milliards de FCFA).

« Ces interventions couvrent des secteurs stratégiques tels que l’énergie, les infrastructures routières et l’agriculture, avec des opérations phares telles que le barrage hydroélectrique de Nachtigal, le programme Filets sociaux, et le projet d’urgence contre l’insécurité alimentaire », précise le ministère de l’Economie.

Dans son allocution d’ouverture, le Ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine OUSMANE MEY a souligné que cette revue est essentielle pour renforcer l’impact des projets sur la croissance inclusive et la résilience du pays, en cohérence avec les objectifs de la Stratégie Nationale de Développement 2030 (SND30).

Il a appelé à une mobilisation accrue en faveur d’une amélioration significative des conditions de vie des populations grâce à des projets mieux exécutés. « Nous devons tous nous mobiliser pour atteindre les objectifs de performance », a-t-il déclaré, en exhortant les acteurs à intensifier leurs efforts.

Le Directeur de Division Afrique de l’Ouest et Centrale de la Banque mondiale, Cheick F. Kante a de son côté, salué les résultats enregistrés tout en relevant les défis majeurs qui freinent l’efficacité du portefeuille, tels que : les délais prolongés avant l’entrée en vigueur des projets ; les retards dans l’exécution des Plans d’Action de Réinstallation (PAR) ; les lenteurs dans les procédures de passation des marchés ; le faible taux de décaissement, avec près de 69 % des financements encore non utilisés.

Pour y remédier, il a proposé des solutions concrètes, notamment : un meilleur alignement des procédures entre les deux parties, la rationalisation des PAR, le recours accru à l’instrument Program for Results (PforR), et un suivi rigoureux de la mise en œuvre des projets.

Dans le même esprit, le Ministre de l’Économie a formulé plusieurs recommandations en vue de dynamiser la performance du portefeuille : accélérer la préparation, la maturation des projets et les procédures de passation des marchés ; renforcer les capacités techniques et humaines des Unités de Gestion des Projets (UGP) en matière de gestion financière, de passation des marchés, de sauvegardes environnementales et sociales, ainsi que de suivi-évaluation ; mettre en place des mécanismes d’alerte précoce et des revues internes régulières pour assurer une supervision efficace et optimiser les décaissements ; accélérer les Autorisations de Non-Objection (ANO) et les Plans de Travail et de Budget Annuel (PTBA) ; entre autres.

La revue conjointe du portefeuille de coopération Cameroun-Banque mondiale qui s’est achevée ce 15 avril 2025, marque une étape clé dans la mise en œuvre du Cadre de Partenariat Pays 2025–2029, lequel, en alignement avec la SND30, met l’accent sur la création d’emplois décents et l’amélioration équitable de l’accès aux services sociaux de base.