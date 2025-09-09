Côte d’Ivoire : le Conseil constitutionnel retient cinq candidats pour la présidentielle d’octobre

La juridiction a rendu publique le 08 septembre 2025, la liste définitive des candidats retenus pour le scrutin présidentiel du 25 octobre prochain.

Cinq candidats vont s’affronter aux urnes le 25 octobre 2025 en Côte d’Ivoire. Deux hommes et deux femmes sont en lice pour succéder au président sortant, Alassane Ouattara, 83 ans, qui brigue un quatrième mandat à la tête du pays. Simone Ehivet, 76 ans, ex épouse de Laurent Gbagbo et ex première dame du pays et femme politique, Henriette Lagou, 66 ans, ancienne ministre et femme politique, Jean-Louis Billon, 60 ans, ancien ministre et homme politique et Ahoua Don Mello, 67 ans, enseignant chercheur et homme politique, sont des candidats qui ont franchi toutes les étapes de validation des candidatures.

Le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevables une dizaine de candidatures, en l’occurrence celles de certains opposants bien connus de la scène politique ivoirienne. Figurent dans cette liste, Laurent Gbagbo, Pascal Affi N’guessan, Tidjane Thiam, Vincent Toh Bi, Assalé Tiémoko, Konan Jean François, Ehoussou Kouassi, Amagou Wilfried Zahui, Djè Bi Djè Olivier Vamy. Ils ne participeront plus à l’élection en qualité de candidats. Comme eux, de nombreux autres candidats à la candidature n’ont pas été retenus. Au départ, les services compétents ont reçu 60 dossiers de candidatures en vue de la présidentielle. Au terme de l’examen des dossiers, seuls cinq noms émergent.

L’élection présidentielle du 25 octobre se fera ainsi avec des candidats à qui une certaine partie de l’opinion n’accorde pas beaucoup de poids pour rivaliser le candidat sortant. Le jour du scrutin, 8,7 millions d’électeurs dont 715 nouveaux seront attendus dans 25 678 bureaux de vote dont 308 à l’étranger. Le processus électoral est déjà marqué par la contestation d’un nouveau mandat du président Ouattara dont l’annonce a suscité des manifestations populaires dans certaines villes du pays.