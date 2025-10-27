Côte d’Ivoire/Présidentielle : Ouattara en tête des résultats partiels, Billon reconnait sa défaite et félicite le président sortant

La Commission électorale indépendante (CEI) a débuté dimanche soir la proclamation officielle des premiers résultats de l’élection présidentielle. Sur plus de 71 circonscriptions électorales, le président sortant Alassane Ouattara, 83 ans, arrive en tête.

L’un des candidats, Jean-Louis Billon, a avoué sa défaite et lui a adressé ses félicitations. « Les premières tendances placent le président Ouattara en tête. Je lui adresse mes vives félicitations. Les élections se sont déroulées dans un climat apaisé. je tiens à saluer cette maturité démocratique », a-t-il déclaré.

Plus de 8 millions d’électeurs étaient attendues aux urnes samedi en Côte d’Ivoire pour le scrutin présidentiel.

M. Ouattara, à la tête du pays depuis 2011, se présente pour un quatrième mandat. Les résultats officiels provisoires sont attendues pour lundi soir « au plus tard » selon la CEI.