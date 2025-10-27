EN CE MOMENT


Côte d’Ivoire/Présidentielle : Ouattara en tête des résultats partiels, Billon reconnait sa défaite et félicite le président sortant

La Commission électorale indépendante (CEI) a débuté dimanche soir la proclamation officielle des premiers résultats de l'élection présidentielle. Sur plus…

Publié par Xinhua
le: 27 octobre 2025
AFP

La Commission électorale indépendante (CEI) a débuté dimanche soir la proclamation officielle des premiers résultats de l’élection présidentielle. Sur plus de 71 circonscriptions électorales, le président sortant Alassane Ouattara, 83 ans, arrive en tête.
L’un des candidats, Jean-Louis Billon, a avoué sa défaite et lui a adressé ses félicitations. « Les premières tendances placent le président Ouattara en tête. Je lui adresse mes vives félicitations. Les élections se sont déroulées dans un climat apaisé. je tiens à saluer cette maturité démocratique », a-t-il déclaré.

Plus de 8 millions d’électeurs étaient attendues aux urnes samedi en Côte d’Ivoire pour le scrutin présidentiel.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



M. Ouattara, à la tête du pays depuis 2011, se présente pour un quatrième mandat. Les résultats officiels provisoires sont attendues pour lundi soir « au plus tard » selon la CEI.

 

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

(DR)

Manifestations à Douala : 105 personnes arrêtées et placées en garde à vue (la liste)

27 octobre 2025 Publié à 08h40

Un arrêté du gouverner de la région du Littoral indique les noms de…

Savoir plus
AFP

Côte d’Ivoire/Présidentielle : Ouattara en tête des résultats partiels, Billon reconnait sa défaite et félicite le président sortant

27 octobre 2025 Publié à 00h49

La Commission électorale indépendante (CEI) a débuté dimanche soir la proclamation officielle des…

Savoir plus
Le gouverneur de la région du Littoral annonce quatre morts JDC

Tensions post-électorales : le gouverneur du Littoral confirme quatre morts à Douala

27 octobre 2025 Publié à 00h22

Des affrontements entre manifestants et forces de maintien de l’ordre ont abouti à…

Savoir plus