Couverture santé universelle : plus de 6 millions de visites à domicile effectués par les agents de santé communautaires

Le ministre de la santé publique, Dr Manaouda Malachie dresse le bilan des performance de la Couverture santé universelle au Cameroun.

Quelques 3,9 millions de Camerounais sont enrôlés dans la plateforme de la couverture santé universelle (CSU) soit 91% de l’objectif prévu pour 2025. En deux ans, le CSU enregistre 281 000 accouchements, 110 000 séances de dialyse, plus d’un million de consultations prénatales et plus de 6 millions de visites à domicile par les agents de santé communautaires. C’est le bilan dressé le 02 mai dernier, par le ministre de la santé publique, Dr Manaouda Malachie, lors d’une visite de travail dans le ville de Douala.

Le ministre a souligné « une adhésion massive des populations » et enfin l’effectivité « du droit à la santé pour tous les Camerounais ». Il a également réaffirmé la détermination du gouvernement à lever les freins juridiques, financiers et sociaux afin d’élargir le panier des soins conformément à la Stratégie sectorielle de la santé 2020-2030.

Lancée le 12 avril 2023, la CSU vise à offrir un accès équitable à des soins de santé de qualité et abordables à tous les Camerounais, en particulier aux populations les plus vulnérables telles que les personnes vivant avec le VIH (PVVIH). Son panier de soins couvre la consultation gratuite des enfants de moins de 5 ans, la prise en charge des femmes enceintes, la vaccination, la nutrition, les prises en charges des malades de VIH/SIDA, de tuberculose et d’insuffisance rénale chronique.

Le processus d’enrôlement consiste à se rendre sur le site csu.minsante.cm ou télécharger l’application CamerounHealthCoverage puis saisir les informations demandées et instantanément, une preuve d’inscription est renvoyée au demandeur. Ladite preuve permet d’accéder aux prestations y dédiées.