Crise anglophone : le juge prolonge la détention provisoire de Cho Ayaba Lucas en Norvège

Jusqu’au 09 février prochain, il sera encore en détention provisoire selon une décision de la justice norvégienne.

Encore un peu plus d’une semaine à purger en détention provisoire pour Ayaba Cho Lucas, leader séparatiste mis aux arrêts et poursuivi par la justice norvégienne dans la cadre des exactions commises dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en crise au Cameroun. Une décision judiciaire prise en décembre dernier a prolongé sa détention de huit semaines courant jusqu’au 9 février 2026. Pour motiver cette décision, le juge s’appuie sur le fait que sa remise en liberté pourrait favoriser la falsification des preuves et influencer les témoins. Ce qui aurait aussi un impact négatif sur la suite des procédures judiciaires.

Par ailleurs, la justice norvégienne craint depuis le mois de décembre 2025, que le prévenu prenne la fuite. Cependant, l’avocat américain d’origine camerounaise Me Emmanuel Nsahlai a confié à nos confrères de STBBC que Cho Ayaba Lucas pourrait être mis en accusation d’ici le samedi 31 janvier 2026. Par la suite, il pourrait être ainsi jugé pour « complicité de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et/ou d’actes de terrorisme ».

Arrêté le 24 septembre 2024 par la police criminelle norvégienne à sa résidence à Oslo, Cho Ayaba Lucas, ancien chef de l’Ambazonia Defense Forces (ADF) est poursuivi pour des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Il est soupçonné d’avoir dirigé depuis l’étranger des opérations conduisant à des tueries en masse des populations dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun en crise sécuritaire depuis 2016. Le 25 septembre 2024, lendemain de son arrestation, il a comparu pour la première fois devant le tribunal d’Oslo avant d’être placé en détention provisoire.