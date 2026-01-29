PolitiqueJudiciaire



EN CE MOMENT


Crise anglophone : le juge prolonge la détention provisoire de Cho Ayaba Lucas en Norvège

Jusqu’au 09 février prochain, il sera encore en détention provisoire selon une décision de la justice norvégienne. Encore un peu…

Publié par Arnaud Nicolas MAWEL
le: 29 janvier 2026
(DR)
© (DR)

Jusqu’au 09 février prochain, il sera encore en détention provisoire selon une décision de la justice norvégienne.

Encore un peu plus d’une semaine à purger en détention provisoire pour Ayaba Cho Lucas, leader séparatiste mis aux arrêts et poursuivi par la justice norvégienne dans la cadre des exactions commises dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en crise au Cameroun. Une décision judiciaire prise en décembre dernier a prolongé sa détention de huit semaines courant jusqu’au 9 février 2026. Pour motiver cette décision, le juge s’appuie sur le fait que sa remise en liberté pourrait favoriser la falsification des preuves et influencer les témoins. Ce qui aurait aussi un impact négatif sur la suite des procédures judiciaires.

Par ailleurs, la justice norvégienne craint depuis le mois de décembre 2025, que le prévenu prenne la fuite. Cependant, l’avocat américain d’origine camerounaise Me Emmanuel Nsahlai a confié à nos confrères de STBBC que Cho Ayaba Lucas pourrait être mis en accusation d’ici le samedi 31 janvier 2026. Par la suite, il pourrait être ainsi jugé pour « complicité de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et/ou d’actes de terrorisme ».

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Arrêté le 24 septembre 2024 par la police criminelle norvégienne à sa résidence à Oslo, Cho Ayaba Lucas, ancien chef de l’Ambazonia Defense Forces (ADF) est poursuivi pour des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Il est soupçonné d’avoir dirigé depuis l’étranger des opérations conduisant à des tueries en masse des populations dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun en crise sécuritaire depuis 2016. Le 25 septembre 2024, lendemain de son arrestation, il a comparu pour la première fois devant le tribunal d’Oslo avant d’être placé en détention provisoire.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

aa.com
© aa.com

La Chine et le Royaume-Uni doivent mieux tirer parti de leurs avantages complémentaires (Premier ministre chinois)

29 janvier 2026 Publié à 15h59

La Chine et le Royaume-Uni doivent mieux tirer parti de leurs avantages complémentaires…

Savoir plus
(DR)
© (DR)

Crise anglophone : le juge prolonge la détention provisoire de Cho Ayaba Lucas en Norvège

29 janvier 2026 Publié à 15h48

Jusqu’au 09 février prochain, il sera encore en détention provisoire selon une décision…

Savoir plus
(DR)
© (DR)

Cameroun : les Zomlo’o réclament justice après l’assassinat barbare de Marie Louise Mballa Ntsama

29 janvier 2026 Publié à 12h36

Les guides traditionnels du peuple Ekang Beti Benanga ont saisi par correspondance le…

Savoir plus