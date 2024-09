Cameroun-Norvège : le leader séparatiste Lucas Cho Ayaba entre les mains de la justice

La police norvégienne a procédé à l’arrestation de l’ancien chef de l’Ambazonia Defense Forces (ADF) le 24 septembre dernier à sa résidence à Oslo.

L’un des leaders séparatistes les plus redoutés par les autorités camerounaises n’est plus libre. Lucas Cho Ayaba est entre les mains des autorités judiciaires de la Norvège. La police criminelle norvégienne chargée d’enquêter sur les crimes de guerre et crimes contre l’humanité a déclaré avoir arrêté un homme d’une cinquantaine d’années. Cette unité de police déclare dans un communiqué que l’homme en question joue un rôle central dans un conflit armé au Cameroun. Il doit répondre des crimes commis dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun, en tant que donneur d’ordre aux combattants séparatistes ou encore de financier d’actes de terrorisme.

Son arrestation fait suite à une saisine en février dernier, du procureur de la Cour pénale internationale pour enquête. Une demande dont le Cabinet dirigé par Me Nsahlai a transmis une copie aux autorités norvégiennes. L’avocat d’origine camerounaise basé aux Etats-Unis a accusé le gouvernement norvégien de complicité en mars dernier. La plainte qui présentait les exactions commanditées par Lucas Cho Ayaba dans les régions en crise a trouvé écho favorable en Norvège. Les autorités de ce pays ont accepté de coopérer au nom du droit international. Une coopération qui aboutit à l’arrestation du suspect.

Il a été présenté au tribunal de district d’Oslo où il a comparu le 25 septembre 2024 avant d’être placé en détention provisoire. Pour l’avocat Me Nsahlai, le défi est d’empêcher qu’il obtienne la libération sous caution pour comparaitre libre dans la suite de la procédure judiciaire. Son arrestation se présente ainsi comme un début de victoire de la coopération judiciaire entre le Cameroun et la Norvège. Le suspect d’origine camerounaise ayant acquis la nationalité norvégienne va à présent répondre des actes dont il est accusé devant la justice.

Depuis son déclanchement en 2016, la crise des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se poursuit. Les violences ont fait plus de 6 000 morts selon les organisations internationales. Les groupes armés séparatistes continuent de s’opposer aux Forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain.