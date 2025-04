Des investisseurs britanniques au Cameroun : voici les projets du secteurs des transports qui ont besoin de financement

Le ministre camerounais des Transports (MINT), Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe a reçu en audience le Représentant de l’Agence de la Promotion des Investissements (API) accompagné d’une forte délégation d’investisseurs britanniques.

Une rencontre entre des investisseurs anglais et le ministre camerounais des transports a eu lieu le 24 avril 2025 à Yaoundé. Il s’est agi au cours de cette rencontre de présenter, pour la partie anglaise, leurs centres d’intérêt concernant le secteur des transports et le MINT quant à lui, a exposé les principaux projets du Département ministériel dont il a la charge.

La délégation anglaise était constituée de sociétés qui s’occupent spécialement des constructions et rénovations des infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires. Elles sont actives dans les domaines de l’énergie, des stations de traitement des eaux, des pipelines, de la transformation et du transport des matières premières, etc.

Ces compagnies ont proposé d’accompagner le MINT dans ses projets à travers des solutions de financement concernant les risques, couvertures assurances et précisé que leurs intérêts s’orientent dans les projets ci-dessus cités, ainsi que ceux concernant les barrages hydroélectriques, les ports, les aéroports.

La partie financière de la délégation spécialisée dans l’accompagnement des gouvernements, des entreprises, des Agences de développement et des investisseurs actifs sur le continent a proposé ses services à travers des solutions notamment dans le conseil financier, l’intermédiation, le placement, ainsi que la construction d’infrastructures.

Le Bureau d’études et de design présent, a proposé son expertise dans les études techniques et architecturales ainsi que le suivi-évaluation des projets inhérents au secteur des transports.

Une Société spécialisée dans la couverture des risques a également proposé une vaste gamme de produits concernant la couverture des projets de construction d’infrastructures routières et de bâtiment, des projets énergétiques et des biens. Elle a souhaité connaître les difficultés rencontrées par les services publics dans la recherche de financements.

Les Responsables techniques du MINT ont par la suite déployé les projets prioritaires matures et susceptibles de financement ainsi que leur nature (mode PPP).

Dans le secteur ferroviaire :

– Le projet du chemin de fer à double voies Edea-Kribi-Kampo pour desservir le Port en eau profonde de Kribi avec une extension à Kampo d’un linéaire de 187km ; – ⁠Le Projet Ngaoundéré-Ndjamena; – ⁠Le projet de Douala-Limbe-idenau; – ⁠Le projet de ligne de chemin de fer Douala- Ngaoundéré;

Dans le secteur aérien :

– ⁠La réhabilitation des aéroports de Kribi, Tiko, et Bertoua; – ⁠La construction d’un aéroport de classe mondiale entre Edea, Kribi et Douala; – ⁠La réhabilitation d’un aérogare passager ;

Dans le secteur maritime: • La finalisation 2e phase du Port en eau profonde de Kribi; • ⁠L’aménagement d’une zone industrielle intégrée ; • ⁠Le projet du Port en eau profonde de Limbe;

Dans le secteur routier : • La mise en place d’un système de transport de masse ;

Les projets du secteur de la météorologie ont également été évoqués.

Les Responsables techniques du MINT ont précisé que le mode de financement privilégié de ces projets restait celui de Partenariat Public-privé(PPP);