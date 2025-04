Des personnalités rendent hommage au pape François au Cameroun

Samuel Eto’o, Maurice Kamto, Cabral Libii se sont exprimés à la suite du décès du pape François survenu ce 21 avril 2025 au Vatican.

Le pape François est retourné au Père ce 21 avril 2025 en matinée à sa résidence de Sainte-Marthe à la suite de quatre semaines de convalescence. Son décès survient au lendemain de sa dernière apparition publique place Saint Pierre de Rome où à l’occasion de la célébration de pâques, il a prononcé la bénédiction urbi et orbi. Le souverain pontife s’en est allé à l’âge de 88 ans laissant de souvenirs aux personnalités camerounaises.

Ce matin, en apprenant sa mort, Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football et membre élu du Comité exécutif de la Confédération africaine de football a réagi. La légende du football mondial a publié une photo souvenir sur laquelle le pape François apparait au milieu du couple Samuel et Georgette Eto’o. Une photo qui rappelle sans doute de bons moments passés avec le chef de l’Eglise catholique qui s’en va et que d’autres Camerounais gardent en mémoire.

Maurice Kamto, homme politique camerounais exprime sa « grande tristesse » à la suite du pape François. L’opposant camerounais reconnait en lui un « homme de foi, de paix et de justice (qui) aura marqué notre époque par son humilité et son engagement envers les plus faibles ». Les pensées de Maurice Kamto « vont à la grande famille catholique du Cameroun et du mone entier ».

Dans une publication, Cabral Libii, un autre homme politique s’opposant au régime de Yaoundé présente ses sincères condoléances aux chrétiens catholiques du Cameroun et du monde entier. « En assistant à la messe de Pâques le dimanche 20 avril 2025 à la Paroisse de Môm-Dibang, à l’invitation du Père Remy NGOMO nous étions loin de l’imaginer… Dieu a tranché. Paix à l’âme du Pape François et nos sincères condoléances aux fidèles catholiques du Cameroun et du monde entier », a écrit le député de la nation.

A Yaoundé la capitale du pays, l’archevêque métropolitain de la ville a appelé les fidèles catholiques à participer à une messe pour le repos éternel du pape François. Cette célébration eucharistique a lieu dès 17 heures à la cathédrale Notre Dame des Victoires.

Il est prévu en fin d’après-midi au Vatican la mise en bière du pontife et mercredi l’exposition de son corps aux fidèles à la Basilique Saint Pierre de Rome. En attendant l’élection du nouveau pape, le cardinal Kevin Farell nommé camerlingue en 2019 est chargé de gérer les affaire courantes.