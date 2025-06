Détection des talents : UCB innove avec le Madiba run 4 health

Il s’agit d’une double compétition qui combine semi-marathon et une marche sportive (wakathon) dans les artères de la ville de Douala le dimanche 20 juillet 2025, dès 07h00.

10km pour le demi-marathon ouvert aux athlètes professionnels nationaux et 5km de wakathon pour les fans course sur route. L’objectif est d’offrir une plateforme d’expression des talents pour les voir émerger grâce à l’opportunité que leur offre l’eau des champions à travers la marque Madiba de l’Union camerounaise de brasseries (Ucb). « Notre ambition et notre souhait est que d’ici quelque temps nous puissions identifier d’autres Camerounais talentueux dans le domaine de l’athlétisme pour aller challenger d’autres athlètes internationaux. On essaie aussi de promouvoir l’exercice physique », explique Francis Mbongue, directeur marketing et innovations de UCB Cameroun. Des pépites pourront naître comme le sprinteur international camerounais, Emmanuel Esseme, classée neuvième mondial du 100m. Et par ailleurs ambassadeur de Madiba.

Come l’explique la coordinatrice générale du Stade de la Réunification de Bépanda où convergeront les près de 20 000 participants attendus au Madiba run for 4 health, l’infrastructure rénovée est prête à les accueillir dans une ambiance festive où sport combinera avec ambiance et bien-être. Concert, méga Zumba, jeu concours… attendent les sportifs qui arriveront au Stade de la Réunification le 20 juillet prochain pour la première édition du Madiba run 4 health. Ils tenteront également de repartir avec 3 millions de francs CFA pour le premier, 2 millions de francs CFA pour le deuxième et un million de francs CFA pour le troisième au classement du demi-marathon, catégories hommes comme femmes confondues.

Des prix spéciaux seront également remis aux handicapés. «Pour nous, c’est un nouveau cadeau que nous recevons de notre partenaire UCB. Nous avons une ambition de mettre en place une culture de marathon depuis trois ans. Et UCB, à travers la marque Madiba, était la première a répondre à notre appel de fort belle manière », apprécie Charles Kouoh Kotte, secrétaire général de la Fédération camerounaise d’athlétisme.

Après les inscriptions qu se font en ligne sur les plateformes de Madiba, les participants au Madiba run 4 healt demi-marathon devront effectuer un check santé avant de prendre le départ. Cette compétition qui est à sa première édition, bénéficie du haut parrainage du gouverneur du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua.