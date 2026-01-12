Douala : Yango célèbre ses meilleurs chauffeurs et partenaires

Quinze chauffeurs performants et cinq partenaires de flotte Yango ont été distingués à l’occasion de la première édition des Yango Drivers & Partners Awards. La cérémonie s’est tenue le vendredi 9 janvier 2026 au K-Hotel à Douala.

L’objectif de cet événement était de récompenser l’engagement, les performances et la constance des chauffeurs et partenaires de flotte Yango, malgré les défis opérationnels et environnementaux du secteur du VTC. Les lauréats ont reçu des trophées, des téléphones portables, des bons de carburant, des bons de vidange ainsi que des goodies de la marque Yango. Les quinze chauffeurs primés proviennent de trois villes : Douala, Yaoundé et Bafoussam.

Les meilleurs chauffeurs par ville

À Douala, six chauffeurs ont été récompensés. Le titre de meilleur chauffeur est revenu à Ismaël Ruben Niyeug Dieupe.

À Yaoundé, six chauffeurs ont également été primés, avec Nossi Tchoffo sacré meilleur chauffeur de la capitale politique.

À Bafoussam, trois chauffeurs ont reçu des distinctions, et Ebenezer Yomgeu Tchoupga a été désigné meilleur chauffeur de la ville. À la réception de son prix, Ismaël Ruben Niyeug Dieupe a exprimé sa satisfaction :« Je suis content d’être honoré aujourd’hui par Yango en tant que meilleur chauffeur. Ce qui m’a distingué des autres, c’est ma rentabilité et le nombre de courses que j’effectue. »

De son côté, Nossi Tchoffo, meilleur chauffeur de Yaoundé, a salué le professionnalisme de la plateforme :« Je remercie toute l’équipe Yango. C’est une entreprise sérieuse. Au départ, je considérais cette activité comme secondaire, mais avec le temps, j’ai compris qu’il s’agit d’une activité à part entière. Cela m’a permis de bâtir une base financière solide. » S’adressant aux autres conducteurs, il a ajouté :« Je leur conseille de prendre Yango au sérieux. À court, moyen ou long terme, les efforts sont récompensés. J’ai gagné plusieurs lots au fil du temps, preuve que nous sommes encouragés. »

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Les partenaires de flotte distingués

Cinq partenaires de flotte ont également été honorés pour leur croissance, la qualité de leur parc automobile et leur contribution à la professionnalisation du secteur.

Il s’agit de YFLEET, Smart Express, BestFleet Auto, BloomMove et Empire.Tous les partenaires récompensés ont reçu des trophées. Les deux meilleurs partenaires de l’année ont, en plus, bénéficié d’un voyage immersif de sept jours au siège régional de Yango Group à Abidjan, afin d’échanger sur les bonnes pratiques et de renforcer leurs capacités opérationnelles.

Thierry Londo, désigné meilleur partenaire Yango au Cameroun, s’est exprimé avec émotion : « Je suis reconnaissant envers Yango pour cette opportunité. Être meilleur partenaire Yango au Cameroun est une grande responsabilité. Ce résultat est le fruit du travail cumulé de nos équipes internes et externes. Issu du secteur privé, je me suis lancé dans l’entrepreneuriat du VTC, et aujourd’hui les résultats sont à saluer. » Par ailleurs, un challenge spécial organisé lors de la cérémonie a permis à deux chauffeurs de remporter un week-end tout frais payé à Kribi.

Prenant la parole, Clovis Pilla, directeur pays de Yango Cameroun, a rappelé l’importance de cette initiative et exprimé sa gratitude au gouvernement camerounais : « Les Yango Awards valorisent les meilleures pratiques de notre activité. Les chauffeurs jouent un rôle clé à travers leur comportement envers les clients et leur conduite responsable. À travers cet événement, nous célébrons l’excellence sur le terrain ainsi que nos partenaires, qui sont des entreprises de transport urbain. Je remercie le gouvernement camerounais pour son soutien, notamment pour la licence récemment accordée par le ministre des Transports. »

À travers cette première édition des Yango Drivers & Partners Awards, la plateforme confirme sa volonté de professionnaliser le secteur de la mobilité au Cameroun, tout en plaçant la reconnaissance, la performance et l’excellence au cœur de sa stratégie de développement.