Economie : une mission du FMI est présente au Cameroun

Dans le cadre de le cadre de la huitième revue du Programme Économique et Financier appuyé par la Facilité Élargie de Crédit et le Mécanisme Élargi de Crédit du FMI et la 3e revue du Programme appuyé par la Facilité pour la Résilience et la Durabilité, une mission du FMI séjourne au Cameroun actuellement.

La délégation conduite par Cemile SANCAK, Chef de Mission du FMI pour le Cameroun a tenu une importante séance de travail ce 2 mai 2025 au ministère des Finances, avec le Chef de ce département, Louis Paul MOTAZE accompagné du Ministre Délégué YAOUBA ABDOULAYE et de ses principaux collaborateurs. Concrètement, les échanges de ce matin ont porté sur l’ensemble des réformes économiques restantes à mettre sur pied, afin de compléter ledit programme qui tire à sa fin cette année. En outre, les deux parties se sont aussi intéressées à l’évaluation de la performance de la gestion des finances publiques et de l’économie du Cameroun. Il faut rappeler que cette autre mission qui s’achèvera le 8 mai 2025, intervient deux mois après l’approbation de la 7e revue dudit programme par le Conseil d’Administration du FMI. Laquelle approbation a débouché sur un décaissement en faveur du Cameroun d’un montant de 73 milliards de FCFA.