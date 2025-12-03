Enovation Factory et le PNUD lancent un appel à projet pour accompagner 32 startups camerounais

Les deux partenaires s’associent pour déployer l’initiative « Scale 32 » durant l’année 2026 au profit de l’amélioration durable de l’écosystème entrepreneurial dans le domaine de la tech camerounais.

L’incubateur et accélérateur de startups innovantes, Enovation Factory et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD Cameroun) annoncent le lancement officiel de l’initiative « Scale 32 ». Le programme de 14 mois qui ambitionne de transformer durablement l’écosystème entrepreneurial camerounais en soutenant 32 startups technologiques. Il vise à relever les principaux défis des jeunes entreprises dont l’accès limité au financement, l’insuffisance de compétences managériales, la faible maîtrise des cadres règlementaires ou encore le déficit de connexion avec les investisseurs.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





L’initiative va se déployer tout au long de l’année 2026 en deux phases de six mois. L’accompagnement de la première cohorte va se faire de janvier à juin 2026. Tandis que la seconde promotion sera appuyée de juin à décembre 2026. Chaque groupe va bénéficier d’un programme intensif de six mois adaptés au niveau de maturité des startups qui le composeront.

Le dispositif s’appuie sur le programme d’incubation pour les porteurs de projets en phase d’idéation ou les startups émergents ; et le programme d’accélération destiné aux startups déjà opérationnels. Les startups retenues bénéficieront des formations spécialisées, du mentorat personnalisé, des espaces de travail dédiés et de la mise en relation avec des experts, partenaires institutionnels et investisseurs.

En vue de la sélection des bénéficiaires, un appel à projet national a été lancé le 10 novembre 2025. Le programme cible les startups camerounaises évoluant dans les domaines des technologies, de l’agritech, de la healthtech, de la fintech, de l’edtech, de l’économie verte entre autres. « Scale 32 » accorde une attention particulière à l’inclusion des jeunes entrepreneurs, des femmes et équipes mixtes et porteurs de projets issus des régions sous-représentées. La sélection reposera sur des critères d’innovation, d’engagement, de scalabilité et d’impact social. Les candidats potentiels peuvent postuler sur le site https://www.enovation-factory.com/postuler

L’initiative vise à terme le renforcement de la compétitivité de l’écosystème camerounais à travers la création d’emplois directs, l’amélioration de la gouvernance des startups, ainsi que l’augmentation de leur taux de survie et de croissance. A l’issue de l’accompagnement, chaque startup va intégrer le programme Alumni d’Enovation Factory pour un suivi post-programme de 12 mois.