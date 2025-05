Fête nationale 2025 : neuf partis politiques autorisés à défiler au Boulevard du 20 mai

Le préfet du département du Mfoundi préside ce 13 mai la dernière réunion préparatoire au défilé marquant la 53è édition de la fête nationale du Cameroun. Une décision qui suscite quelques interrogations.

Le 20 mai 2025, seuls neuf partis politiques, sur les 360 enregistrés dans les registres du ministère de l’Administration territoriale, ont l’autorisation de participer au défilé au Boulevard du 20 mai. Dans un communiqué en date du 12 mai, le préfet du département du Mfoundi, Emmanuel Mariel Djikdent, précise que ces partis sont représentés au Parlement. Ils ont au moins un représentant élu à l’Assemblée nationale ou un représentant élu ou nommé au Sénat. Ce sont le RDPC, l’UNDP, le SDF, l’UPC, l’ANDP, le PCRN, l’UDC, le FSNC, le MDR. Hormis le SDF et le PCRN faction Cabral Libii qui assument leur position de parti d’opposition, les autres cités sont alliés au Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc).

La précision de l’autorité administrative semble surprendre certains opposants qui brandissent la liste des partis politiques pouvant présenter un candidat à l’élection présidentielle. Sur les 18 partis politiques remplissant le premier critère légal exigeant d’avoir au moins un élu, neuf partis sont recalés et ne pourront pas prendre part au défilé devant le président Paul Biya le 20 mai prochain. Ils ne comprennent pas pourquoi lors de la fête de l’Unité nationale, des partis politiques sont exclus des festivités pour la simple raison qu’ils n’ont pas d’élus au Parlement. Ils semblent donc crier à l’injustice, oubliant qu’ils affichent davantage leur incapacité à mobiliser l’électorat et à remporter des sièges sur les 250 mis en jeu par voie électorale au Parlement, soit 180 députés et 70 sénateurs, les 30 autres sénateurs étant nommés.

La pratique consistant à retenir les partis politiques ayant au moins représenté au Parlement se présente d’une part comme une incitation à plus d’effort pour les recalés. D’autre part, c’est une discrimination visant à ne mettre en vue que les partis politiques qui qui participent à la gestion du pouvoir, en l’occurrence le Rdpc et les partis alliés en y associant deux ou trois autres pour faire un mélange. Outre cette discrimination, d’autres interdictions visent à ne mettre en relief que le chef de l’Etat et son parti. Le protocole n’autorise que l’effigie du président Paul Biya lors du défilé. Tout compte fait, pour défiler au Boulevard du 20 mai, chacun des partis figurant sait ce qu’il a à faire.