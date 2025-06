Figuil : Cimencam inaugure une nouvelle usine de production de 500 000 tonnes de ciment par an

La cérémonie de lancement officiel de l’annexe Cimencam de Figuil s’est déroulée ce jeudi 12 juin 2025 sous la présidence du Premier ministre Joseph Dion Ngute, représentant du président de la République Paul Biya.

Dans sa logique d’accompagner le gouvernement dans la stratégie de réindustrialisation du Cameroun, Cimencam se développe à travers l’ouverture d’une nouvelle ligne de production de clinker et de ciment à Figuil dans le département du Mayo-Louti, région du Nord. L’entreprise a officialisé la mise en service de ce projet industriel ce jour en présence du chef du gouvernement camerounais, des hommes d’affaires, des autorités administratives et traditionnelles. La nouvelle usine d’une capacité de production de 500 000 tonnes de ciment par an vise à répondre à la demande sans cesse croissante en matériaux de construction de qualité dans la région du Nord et ses environs.

Dans cette optique et pour atteindre cet objectif, la nouvelle usine comprend un four d’une capacité de 1000 tonnes de clinker par jour ; un concasseur (primaire et secondaire incorporé) mobile à la carrière de 300 tonnes par heure ; un broyeur de cru vertical d’une capacité de 90 tonnes par heure ; un silo d’homogénéisation d’une capacité de 2500 tonnes ; un hangar de stockage de clinker avec une capacité de 18 500 tonnes ; un broyeur de ciment vertical d’une capacité de 80 tonnes par heure et un broyeur de petcoke vertical de 10 tonnes par heure.

Le projet est aussi une niche d’emplois dans la région et au-delà. L’extension de Cimencam à travers l’ouverture de l’annexe de Figuil constitue une opportunité pour les chercheurs d’emplois. Elle entraine la création d’environ 1 800 emplois dont 150 emplois directs à l’usine, 750 emplois indirects et 900 emplois durables grâce au développement des activités économiques qu’apportera la nouvelle usine. Le projet industriel vient aussi booster les activités commerciales et accompagner la mise en œuvre des grands projets structurants de première et de deuxième génération.

Placé sous le haut patronage du président Paul Biya, la cérémonie d’inauguration de cette usine marque une étape décisive dans l’histoire de l’entreprise et dans le développement de l’industrie cimentière au Cameroun. Cimencam Figuil propose deux variétés de ciment en l’occurrence Multix qui est un ciment multi usage s’adaptant aux travaux de maçonnerie courante et Robust, ciment destiné aux ouvrages nécessitant une résistance élevée.

Les Cimenteries du Cameroun (CIMENCAM) sont une filiale du Groupe Lafarge Holcim Maroc Afrique (LHMA) présente au Cameroun depuis 60 ans. L’entreprise œuvre pour la mise à la disposition des entrepreneurs des matériaux de qualité pour le développement du pays. C’est dans cette mouvance que s’inscrit le projet d’extension de l’annexe de Figuil, vieille de 40 ans. Il se dessine depuis deux ans lorsque le 14 octobre 2021, le premier ministre a procédé à la pose de la première pierre de la nouvelle de production de Figuil. Construite par China Building Materials Industry (CBMI) la réalisation du projet a nécessité un investissement de 50 milliards de francs CFA.