Financement : Donald Trump veut suspendre son appui à la BAD, évalué à 555 millions de dollars

Dans son projet de budget 2026, la Maison Blanche a proposé de supprimer totalement la contribution américaine.

L’administration Trump a proposé de supprimer entièrement les contributions des États-Unis au Fonds africain de développement (FAD), la branche concessionnelle de la Banque africaine de développement (BAD).

La Maison Blanche entend rediriger les fonds américains vers des mécanismes d’investissement jugés plus « rentables », via la DFC (U.S. International Development Finance Corporation), axée sur le retour sur investissement privé. Selon les termes de l’administration Trump, les aides multilatérales actuelles, notamment celles axées sur le climat, l’égalité des genres ou la gouvernance démocratique, seraient trop « idéologiques ou radicales », jugées inutiles ou contraires à la ligne politique actuelle.

Cette proposition signifie, concrètement, la fin d’un soutien financier des États-Unis à la Banque africaine de développement. En tout, 555 millions de dollars de contributions aux institutions multilatérales africaines sont visés. L’administration Trump justifie sa décision par un manque d’alignement entre les objectifs du FAD et les « priorités » de l’exécutif américain.

Cette stratégie, si elle venait à être entérinée, pourrait porter un coup sévère aux capacités de financement du développement en Afrique subsaharienne. Le FAD joue un rôle clé dans la réalisation de projets vitaux pour des millions de personnes, notamment dans les zones rurales isolées. Sur le plan géopolitique, la décision pourrait également affaiblir la présence stratégique des États-Unis sur le continent, au moment où d’autres puissances – Chine, Russie, Turquie ou encore pays du Golfe – multiplient les investissements et renforcent leur influence diplomatique.

Depuis sa création, elle s’est distinguée en tant que Banque du savoir et acteur majeur du financement des projets d’investissement, avec 6 575 projets financés à travers le continent, et un capital de 318 milliards de dollars. Sa réputation et ses performances lui valent à juste titre sa notation financière « Triple A ».

A ce jour, le portefeuille de coopération Cameroun-BAD affiche 26 opérations pour un montant global de 2,5 milliards de dollars US. Le taux de décaissement cumulé est d’environ 46%. Les opérations du secteur public national représentent en volume 72% du portefeuille, celles du secteur privé sont de 7,5% et 20,5% pour les projets régionaux. Les prêts représentent 95,7% de ce portefeuille, contre 3,2% pour les garanties et 1% pour les dons.