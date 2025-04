Financement : le Cameroun attend un décaissement de 230 milliards F à la Banque mondiale

L’approbation par le Conseil d’administration de l’institution est attendue en mai 2025.

En mai 2025, si le Conseil d’administration de la Banque mondiale l’approuve, le Cameroun bénéficiera d’un nouveau financement de l’ordre de 230 milliards F en faveur de deux nouveaux projets.Ces deux projets représentent un investissement considérable de 400 millions de dollars américains. Chaque initiative est évaluée à 200 millions de dollars, soit 115,4 milliards de francs CFA.

Le premier projet, piloté par le ministère de l’Habitat et du Développement urbain, vise à transformer certaines villes camerounaises. intitulé « Villes et gestion foncière durables » (PVGFD), succède au Programme de développement des villes inclusives et résilientes (PDVIR). Entre autres, le projet englobe la modernisation des systèmes d’administration des terrains urbains. Il prévoit aussi la mise en place d’un système de gestion, de suivi et d’évaluation rigoureux.

Le second projet concerne la sécurisation des ressources en eau et d’amélioration de l’accès aux ouvrages et services d’eau potable et d’assainissement au Cameroun (SEWASH). Selon la BM, ce projet a » pour objectif d’augmenter la capacité d’approvisionnement en eau potable, réduire les risques de maladies hydriques, de renforcer la sécurité hydrique, d’améliorer la santé publique et les conditions de vie des populations locales ».