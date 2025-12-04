SportFootball , Sport



Football: Les premières réactions de Marc Brys après les décisions de la FECAFOOT

C'est au micro de Jeune Afrique que l'ancien sélectionneur des Lions Indomptables s'est exprimé, ouvrant ainsi une nouvelle polémique autour…

Publié par Marie ONDO
le: 4 décembre 2025
C’est au micro de Jeune Afrique que l’ancien sélectionneur des Lions Indomptables s’est exprimé, ouvrant ainsi une nouvelle polémique autour de la sélection nationale.

La réélection de Samuel Eto’o Fils à la tête de la Fédération Camerounaise de Football, s’est accompagnée de la création d’un comité d’urgence qui a pris des décisions drastiques au sein de la tanière. Si plusieurs joueurs phares n’ont pas été convoqués pour la CAN Maroc 2025, l’entraîneur sélectionneur Marc Brys aussi suit dans la liste des exclus.

Mais alors que le nouveau staff mis en place prend ses marques pour préparer la compétition à venir, Marc Brys sort de son silence. A trois semaines de la Coupe d’Afrique des Nations, le sélectionneur belge nommé en Avril 2024 par le ministre des sports assure n’avoir reçu aucun document lui notifiant officiellement de la fin de ses fonctions. Au micro de Jeune Afrique, il affirme: « Je n’ai reçu aucun courrier officiel me signifiant mon licenciement« .

Au micro de la radio VTM Nieuws, il affirmait encore être sous contrat avec sa tutelle, le ministère des Sports, jusqu’en septembre prochain. Une manière d’annoncer qu’il attend patiemment une réaction du ministère. A trois semaines de la CAN, le Cameroun va-t-il encore entrer dans une guerre des décrets et communiqués, menaçant ainsi la paix des joueurs prêts à vivre la 35e CAN, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc?

