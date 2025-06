Formations et tactiques du Paris Saint-Germain cette saison

Le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois survolé la Ligue 1 2024-2025, terminant champion avec 19 points d’avance sur son dauphin. Mais la suprématie au classement n’a pas empêché une évolution tactique profonde. Sous la houlette de l’entraîneur espagnol Luis Enrique, le PSG mise désormais sur un jeu collectif. Les trois Parisiens Hakimi, Marquinhos et Dembélé figurent dans le onze-type de la saison, et le club reste dominé par ses stars tout en valorisant le collectif.

Le nouvel entraîneur, la philosophie de jeu et les formations

Arrivé fin 2023, Luis Enrique a imposé sa vision du jeu. Dès le printemps 2025, il a annoncé préparer la saison suivante avec des « changements tactiques et d’équilibre » dans le jeu de son équipe. Concrètement, il insiste sur l’adaptation aux profils des joueurs disponibles et sur une organisation tournant plus autour de l’unité du collectif que de l’éclat individuel. Ce passage d’une ère de stars comme Messi et Mbappé à une ère de football total se traduit par une grande polyvalence : chaque joueur doit maîtriser plusieurs positions et participer au pressing coordonné.

L’entraîneur a ainsi modernisé les principes parisiens en prônant la fluidité des mouvements, la possession dynamique et l’agressivité en phase défensive. Statistiquement, le schéma type de l’équipe est resté un 4-3-3 classique, comme l’indique l’équipe-type calculée sur la saison de L1. Le PSG a joué en 4-3-3 lors de la majorité des matchs (11 fois en L1). Cette formation type comprenait Gianluigi Donnarumma dans les buts, une défense à quatre avec Nuno Mendes à gauche, Marquinhos et Willy Pacho (à droite) au centre, et Achraf Hakimi à droite, un milieu à trois (Fabián Ruiz, Vitinha et Warren Zaïre-Emery) et une ligne d’attaque à trois (Barcola, Dembélé, Lee Kang-In).

Les outils pour comprendre les tactiques du PSG

L’effectif et les joueurs clés

Dans l’effectif parisien, chaque poste a ses referents. Le gardien titulaire est le champion du monde Donnarumma, qui organize la défense. Achraf Hakimi (sur l’aile droite) et Nuno Mendes (à gauche) apportent beaucoup de percussion dans leurs couloirs, tandis que Marquinhos continue de rendre le secteur central solide. Au milieu, l’association Fabian Ruiz–Vitinha donne le ton : Fabian s’est parfois replacé sentinelle tandis que Vitinha organise le jeu à grande vitesse. Le jeune Warren Zaïre-Emery a gravi les échelons pour compléter ce trio, formant un milieu moteur. En attaque, Luis Enrique a reconverti Dembélé en avant-centre axial, où il est soutenu par les ailiers Bradley Barcola et Lee Kang-In.

La cohérence est telle que la composition type décrite ci-dessus provient bien des statistiques de la saison. La saison a aussi vu l’intégration de nouveaux renforts. En effet, le PSG a recruté Matveï Safonov pour la cage, et Gabriel Moscardo au milieu, afin de s’inscrire dans la durée. Le technicien s’appuie désormais sur ces recrues pour densifier l’équipe : par exemple, Safonov vient donner de la concurrence à Donnarumma, et Moscardo incarne la volonté d’avoir des milieux polyvalents. Ces arrivées illustrent la stratégie du club : privilégier l’harmonie du collectif et l’adaptabilité des profils plutôt que de simples coups de marché.