Gestion publique : 20 milliards pour soutenir la relance de la CDC

Il s’agit d’un acompte d’une dette salariale de près de 35,4 milliards de FCFA, initié par l’Etat.

Le paiement de 20 milliards de FCFA en salaires aux employés de la Cameroon Development Corporation (CDC) en 2024 marque l’un des faits majeurs de la phase de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest (PPRD/NOSO), l’annonce a été faite le 30 mai dernier à Buéa, Chef-lieu de la région anglophone du Sud-Ouest, à l’occasion de la 6e session du comité de suivi du PPRD/NOSO.

Cette injection de fond vise à stabiliser la situation sociale de l’entreprise lourdement affectée par la crise en région anglophone. Entre 2019 et 2021, la CDC, deuxième employeur après l’Etat, affichait des pertes cumulées de 38,7 milliards de FCFA. Selon un rapport de la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic (CTR), la crise anglophone est à l’origine de la perte de 6124 emplois sur plus de 22000 que comptait alors cette société étatique. En 2018 par exemple, 12 sites de production sur les 29 que compte l’entreprise étaient en arrêt total de production en raison de l’insécurité dans la zone.

Pour soutenir cette relance de la CDC, l’Etat a mis en place un mécanisme de rachat et de règlement de la dette salariale. L’accord de partenariat avec la Société Générale et la Banque Atlantique signé en 2024 stipulait que la dette salariale estimée à 35,4 milliards de FCFA sera apurée en deux tranches. « Conformément au plan de remboursement prévu dans l’accord, la première partie de la dette salariale, soit 20 milliards de FCFA, a été effectivement versée aux salariés en 2024, et les 15 milliards restants le seront en 2025 », a précisé le ministre des finances, Louis Paul Motaze.

La relance de la CDC s’inscrit dans la dynamique plus large du PPRD/NOSO, qui a permis la réhabilitation de nombreuses infrastructures et la revitalisation de l’économie locale dans les régions en crise. Selon l’annexe du Budget 2024 consacrée aux concours financiers de l’Etat aux entreprises et établissements publics, les charges du personnel étaient évaluées à 16,9 milliards de FCFA en 2022, soit 1,34 milliards par mois.

Malgré ces efforts, la CDC n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant crise ; en 2024, elle n’a exporté que 22640 tonnes de bananes sur les neuf premiers mois, un volume encore inférieur à celui d’avant le déclenchement de la crise anglophone.