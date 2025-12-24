Huawei célèbre 20 ans d’investissement numérique au Cameroun

Le 19 décembre 2025 au Hilton Hôtel de Yaoundé, le géant Chinois des Télécommunications, Huawei, a coupé son gâteau d’anniversaire en présence des acteurs clés de son partenariat.

L’événement était placé sous le thème : « Innovation et partenariat stratégique au service du développement de l’économie numérique du Cameroun ».

Il s’agit de deux décennies de coopération fructueuse entre Huawei, le gouvernement et les acteurs du secteur numérique.

En effet, installé au Cameroun depuis 2005, Huawei s’est appuyé sur trente années d’expertise internationale pour proposer au gouvernement camerounais des solutions end-to-end dans le processus de transformation et de développement numérique à travers la construction des infrastructures de télécommunications avec CAMTEL, la modernisation des services postaux et du service public de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS).

Aussi, l’entreprise chinoise, Huawei, s’est investie dans la construction des centrales solaires photovoltaïques dans les zones rurales avec le Ministère de l’Eau et de l’énergie, la mise en œuvre du projet de ville intelligente avec la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Autre investissement qui n’est pas des moindres, la modernisation du système de communication de la gendarmerie nationale. Et l’accompagnement du MINESEC dans le projet de smart classrooms.

Au rang de l’éducation, Huawei a à son actif la formation des jeunes étudiants camerounais dans le domaine des TIC à travers ses programmes « Seeds for The Future », « Huawei ICT Academy » et « Huawei ICT Competition » où dans l’ensemble on dénombre près de 15 000 étudiants formés.

Face à ce déploiement, Olylia Wang LEI, Directeur général Huawei Cameroun a souligné la fierté du groupe. « Ces vingt années témoignent de notre engagement constant aux côtés du Cameroun. Nous sommes fiers d’avoir contribué à l’essor numérique du pays et nous réaffirmons notre volonté de poursuivre ce partenariat stratégique pour bâtir ensemble un avenir digital inclusif et durable ».

Ainsi, l’objectif de Huawei, est d’accompagner la transformation numérique du Cameroun dans divers domaines conformément à la Stratégie Nationale de Développement 2030 (SND30).

Une vision que partage le gouvernement camerounais. Car à l’occasion, Minette Libom LI Likeng, ministre des Postes et Télécommunications, représentante personnelle du premier ministre, chef du gouvernement, a invité Huawei à davantage s’impliquer et ceci dans de nouveaux domaines afin que le Cameroun bénéficie de façon efficiente de son expertise.

« Huawei est arrivé au moment où notre pays était en train de bâtir sa démarche pour se digitaliser avec le développement des infrastructures. Donc c’est Huawei qui a contribué à accompagner le Cameroun à la pose de la fibre optique et leur intervention a évolué d’année en année, au point où avec l’expérience avérée et la qualité de prestation de Huawei, ils sont devenus un partenaire stratégique du Cameroun » a reconnu la ministre.

« Après 20 années, ils sont allés dans d’autres secteurs, comme l’énergie la santé, mais ce sont des projets pilotes. Ce que le gouvernement pense, nous avons besoin de partenaires stratégiques dans un partenariat gagnant-gagnant, surtout un partenaire internationalement connu, expérimenté, il y a d’autres secteurs à embrasser. On invite Huawei à faire un peu plus d’efforts pour s’arrimer aux priorités de l’économie nationale et d’apporter véritablement leur expertise dans d’autres activités comme on le voit faire dans le monde entier » a exhorté le MINPOSTEL.

Fondé en 1987, Huawei, fournisseur de solutions numériques en terminaux, réseaux et cloud se déploie dans plus de 170 pays.