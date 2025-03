Interview. Yango au Cameroun : impact et transformation de la mobilité grâce à l’innovation, avec une nouvelle licence de 5 ans

Journaliste: Bonjour Dr Pilla. Pour commencer, pourriez-vous présenter brièvement Yango à ceux qui ne connaissent pas encore l’entreprise ?

Clovis Pilla: Bonjour et merci de m’accueillir. Yango est une entreprise technologique internationale qui s’appuie sur des innovations de pointe pour proposer des services du quotidien adaptés aux marchés locaux. Nous sommes présents dans plus de 30 pays et offrons divers services numériques, notamment la mise en relation avec des partenaires de transport pour du VTC, la livraison de nourriture et de colis, et des solutions fintech. Au Cameroun, nous avons lancé nos activités en 2021 et, depuis, nous avons transformé la mobilité urbaine à Douala et Yaoundé en proposant une solution de transport technologique transparente, sécurisée et efficace.

Journaliste: Quel est l’impact de Yango sur l’économie locale jusqu’à présent ?

Clovis Pilla: Notre présence a eu un impact non négligeable sur l’économie locale. Nous avons contribué à la création de plus de 6 000 emplois directs et indirects. De plus, plus de 150 entreprises de transport camerounaises collaborent avec nous, générant encore plus d’opportunités d’emploi. Yango n’est pas seulement une plateforme de mise en relation pour le transport ; nous sommes un acteur clé du développement numérique et économique du pays.

Journaliste: Vous avez évoqué le rôle de Yango dans l’économie locale. Comment l’entreprise travaille-t-elle avec le gouvernement camerounais et en quoi cette collaboration influence-t-elle vos activités ?

Clovis Pilla: Nous collaborons étroitement et de manière continue avec le gouvernement camerounais, car nous sommes pleinement engagés à contribuer à un environnement de transport sûr et réglementé dans un secteur en pleine digitalisation. Récemment, en partenariat avec l’un de nos collaborateurs locaux, nous avons renouvelé notre licence et autorisation de 5 ans auprès du Ministère des Transports. Nous apprécions le soutien des autorités dans la création d’un climat d’affaires stable et continuerons à aligner nos services sur les politiques nationales en matière de transport et de numérique.

Journaliste: Quels sont les projets de Yango en termes d’investissements au Cameroun sur le long terme ?

Clovis Pilla: Nous sommes déterminés à renforcer l’écosystème de la mobilité au Cameroun grâce à la technologie et à des investissements stratégiques. Nos priorités incluent l’amélioration continue de notre plateforme, l’expansion et le renouvellement des flottes, ainsi que la formation des chauffeurs partenaires. Nous mettons également un accent particulier sur le développement des talents locaux afin de soutenir la croissance de l’économie numérique camerounaise. Ce trimestre, nous prévoyons d’étendre nos services à Bafoussam, offrant ainsi un accès élargi à des solutions de mobilité modernes et sécurisées. De plus, nos investissements dans le renouvellement des véhicules et les initiatives en matière de sécurité contribueront à améliorer la mobilité urbaine et à générer de nouvelles opportunités d’emploi.

Journaliste: Comment se porte Yango au Cameroun en termes de croissance ?

Clovis Pilla: Nous sommes fiers de notre progression depuis notre lancement au Cameroun. Avec plus de 150 000 utilisateurs actifs par mois, notre plateforme connaît une croissance soutenue. Nos services sont largement adoptés par les Camerounais, et nous travaillons en permanence pour enrichir notre offre afin de mieux répondre aux attentes de nos clients et partenaires. De manière générale, nous avons contribué à transformer l’usage des transports, à digitaliser le secteur et à offrir un service sûr, fiable et confortable.

Journaliste: La sécurité reste une préoccupation majeure dans votre secteur. Quelles mesures Yango a-t-elle mises en place pour assurer la sécurité des chauffeurs et des utilisateurs ?

Clovis Pilla: La sécurité est une priorité absolue. Nous avons mis en place plusieurs fonctionnalités essentielles, comme un bouton SOS avec accès direct aux autorités, un chat d’urgence avec notre support client et une option de partage d’itinéraire permettant aux utilisateurs d’envoyer les détails de leur trajet à des proches. Les chauffeurs partenaires sont soumis à une vérification rigoureuse de leurs documents, et les passagers ont accès aux informations du conducteur, y compris son évaluation et les détails du véhicule, avant chaque trajet. Par ailleurs, nous avons introduit des alertes de sécurité permettant aux chauffeurs d’identifier les zones à risque et de choisir d’accepter ou de refuser un trajet en fonction des conditions de sécurité.

Journaliste: Enfin, en tant que Country Manager de Yango au Cameroun, quelle est votre vision pour l’entreprise dans les années à venir ?

Clovis Pilla: Mon ambition est que Yango devienne une référence incontournable au Cameroun en apportant une réelle valeur ajoutée à travers nos services qui améliorent la vie des citadins. Nous sommes aujourd’hui la principale plateforme numérique de mobilité dans le pays et nous nous attachons à fixer les standards en matière de sécurité, d’efficacité et d’innovation. Au cours des 5 prochaines années, nous comptons étendre nos services à d’autres villes, introduire de nouvelles offres et renforcer notre intégration dans l’écosystème des solutions financières numériques. En investissant continuellement dans notre plateforme et dans le développement des talents locaux, nous espérons contribuer activement à la transformation digitale et à la croissance économique du Cameroun.

Journaliste: Merci d’avoir partagé ces perspectives, Dr Pilla. Nous suivrons avec intérêt l’évolution de Yango au Cameroun.

Clovis Pilla: Merci à vous. Ce fut un plaisir d’échanger.

À propos de Yango Group

Yango Group est une entreprise technologique internationale qui transforme les technologies mondiales en services quotidiens adaptés aux communautés locales. Avec un engagement indéfectible envers l’innovation, nous remodelons et améliorons les technologies de pointe du monde entier en services intégrés au quotidien pour des régions diverses. Yango propose ses services via sa Super App dans plus de 30 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. L’application multilingue de Yango est disponible gratuitement sur Android et iOS. Pour plus d’informations, veuillez contacter : pr@yango.com.