Issa Tchiroma Bakary déclare l’existence de « deux présidents » au Cameroun

Le candidat autoproclamé élu au scrutin du 12 octobre dernier s’est exprimé sur les réseaux sociaux au deuxième jour des villes mortes dont il a lancé le mot d’ordre il y a quelques jours.

Selon le président du Front pour le salut national du Cameroun, le pays aurait deux présidents. Issa Tchiroma Bakary mentionne l’existence d’un « président élu par le peuple camerounais », celui qu’il est lui-même, et « un président nommé par le Conseil constitutionnel », a-t-il déclaré dans une vidéo postée le 04 novembre au lendemain du début d’exécution de l’appel aux villes mortes. Une initiative pourtant boycottée par la plus grande majorité des populations, mais dont l’initiateur se félicite de la réponse positive donnée par une infime minorité.

L’ancien ministre, dans sa sortie, a exprimé sa fierté au terme de la première journée de l’opération villes mortes, évoquant la capacité de la remise en cause par le peuple camerounais de « tout ce qui ne va pas » et de « remettre la maison Cameroun en ordre ». Une fierté aussi qui découle de son constat « d’être le président d’un peuple qui est capable de se mettre debout, vent debout, droit dans ses bottes pour relever tous les défis » malgré les intimidations et les arrestations. Un peuple qui, selon lui, gagne en détermination, et qu’il galvanise en brandissant la mort « d’une centaine de nos enfants » et l’espoir que les membres du régime actuel, « quoi qu’il arrive, finiront par partir parce que le peuple souverain fera tout pour qu’il en soit ainsi ».

Toutefois, dans le même temps, les institutions préparent l’investiture du président proclamé élu le 27 octobre dernier par le Conseil constitutionnel. Le siège de l’Assemblée nationale qui accueille la cérémonie prévue le 06 novembre, a servi de cadre le mardi 04 novembre à une réunion en présence des responsables de la présidence de la République dans le cadre de l’organisation de cet événement. Le Cabinet civil de la présidence de la République a d’ores et déjà communiqué sur l’événement, en précisant que la prestation de serment aura lieu à 12 heures. Elle sera suivie d’autres étapes qui conduiront le président réélu au palais de l’Unité.

Ce vent contraire qui souffle sur les déclarations de l’opposant qui continue de contester les résultats officiels du scrutin pousse à se demander jusqu’où pourra aller Issa Tchiroma Bakary. Lui qui, sentant son arrestation prochaine, est annoncé avoir pris les quartiers dans un pays voisin. Et dont certains soutiens, en particulier les avocats Me Michèle Ndoki et Me Felix Agbor Balla, ont aussi préféré s’exiler pour éviter le sort réservé à certains leaders comme Anicet Ekane, Djeukam Tchameni, le Pr Aba’a Oyono et bien d’autres soutiens de l’opposant qui sont en détention depuis quelques jours.