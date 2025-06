Jacques Fame Ndongo : « Je demande aux populations du Sud de ne pas adhérer à la tentative de parricide politique ourdie par ce groupuscule d’aigris »

• Le véritable changement consiste à agir et à mettre la main à la pâte, chacun dans son champ d’action. Le Président Paul BIYA, lui, a un bilan éloquent. Et eux ?

• Le véritable changement ne consiste guère à dénigrer les autres en indexant ce qu’ils n’auraient pas réalisé (« L’enfer c’est les autres », selon Jean-Paul Sartre). Exemple : « telle route n’est pas encore bitumée » (ce qui est vrai, je n’en disconviens pas). Mais, volontairement, on oublie de citer tous les autres axes routiers qui sont bitumés, dans le Sud et dans toutes les régions du Cameroun, par le Président Paul BIYA.

• Le paradis terrestre n’existe nulle part sous le soleil. Beaucoup a été fait par le Chef de l’Etat. Beaucoup reste à faire, avec lui. Il nous invite à mettre en œuvre les grandes opportunités dans tous les domaines. Je me permets de rappeler, ici, le schéma hégélien que prescrit l’esprit scientifique (la politique est un art, une technique et une science) :

• Nul ne peut démontrer, scientifiquement, qu’aucune route bitumée, aucun hôpital général, aucun hôpital de référence, aucun centre hospitalier régional, aucune Université d’Etat, aucun lycée, aucun C.E.S., aucune SAR – SM, aucun centre de formation professionnelle, aucune école primaire et maternelle, aucun forage, aucun branchement électrique, aucune voirie urbaine, aucune chaine de radio-télévision, aucun barrage hydro-électrique, aucune région, aucun département, aucun arrondissement, etc. n’ont été ajoutés par le Président Paul BIYA, depuis le 6 novembre 1982, à l’écosystème politique, administratif, économique, infrastructurel, éducatif, sanitaire, communicationnel , télécommunicationnel, dans le Sud ou dans les neuf autres régions. Et que dire de la création du Sénat, du Conseil Constitutionnel, de la décentralisation, de la Chambre des comptes, de la CONAC, de l’ANIF ?

• Qui détient la baguette magique devant transformer le Cameroun en un jardin d’Eden ?

• Qu’on présente aux Camerounais ce démiurge ou ce Prométhée. Tous les futurs présidents de la République du Cameroun (au masculin ou au féminin) n’auront aucune baguette magique pour métamorphoser le pays en une fraction de seconde.

• Le développement économique, social et culturel est une œuvre de longue haleine. C’est une trajectoire asymptotique, une entreprise collective. Et chacun apporte sa contribution (fût-elle lilliputienne) à l’édification de la Nation. Le Chef de l’Etat que d’aucuns veulent occire politiquement (sans avoir fait leurs preuves tangibles dans le domaine politique) ne travaille pas seul. Il est, certes, le chef de l’exécutif. Mais, il construit le Cameroun avec tous et pour tous. Dans tous les pays du monde, le chef de l’exécutif a des collaborateurs directs ou indirects qui peuvent (malheureusement), le cas échéant, être véreux, prédateurs, prévaricateurs, bonimenteurs. C’est la raison pour laquelle, dès son arrivée à la tête de l’Etat, le Président Paul BIYA avait mis en œuvre le binôme rigueur et moralisation. Mais, va-t-il transformer les mentalités de tous les citoyens (sans exclusive) par décret ?

• De nombreux Camerounais appliquent méticuleusement le concept « rigueur – moralisation ». Ils travaillent d’arrache-pied dans tous les domaines (pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire pour ce qui est du domaine institutionnel ; secteur primaire, secondaire, tertiaire en ce qui concerne les paradigmes économique et productif ; secteur public, para-public et privé, société civile etc.). Mais, il existe aussi des brebis galeuses. L’Etat combat jusqu’à la dernière énergie cette catégorie de citoyens, à travers le pouvoir judiciaire dont le Chef de l’Etat garantit l’indépendance. Exemple : si un citoyen (quel qu’il soit) « arrache des terrains » à d’autres ou pose des conditions abjectes à des citoyens pour le bénéfice des services administratifs (concours, marchés, promotions etc.), chaque citoyen sait ce qu’il doit faire : réunir toutes les preuves irréfutables et saisir la Justice qui rend le droit au nom du peuple camerounais libre, souverain et maître de son destin. Quant au niveau de vie des Camerounais, le Chef de l’Etat et le Chef du Gouvernement, veillent. Tout comme ils veillent à la sécurité des hommes et des biens.

• Enfin, le principe aristotélicien du tiers-exclu nous apprend que si A est différent de B, il ne peut pas être concomitamment égal à B (on ne peut pas être Chef d’Etat et en même temps chef d’une région, d’un clan, d’une tribu, etc.).

• La région du Président Paul BIYA ou sa tribu, c’est le CAMEROUN. Quoique natif du Sud, le Chef de l’Etat est un homme-Nation, par son essence institutionnelle. Le circonscrire à une région équivaut à une aporie. Il travaille avec tous, par tous et pour tous. Et il œuvre équitablement à l’essor de toutes les régions (sans discrimination).

• Il dispose, pour ce faire, de la légalité (article 27, alinéa 3 des statuts du RDPC) et de la légitimité (appels pressants de millions de Camerounais, toutes régions confondues) nécessaires pour se porter candidat à la prochaine présidentielle.