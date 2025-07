Josiane Golonga Harangada élue Miss Cameroun 2025

La nouvelle reine de beauté du Cameroun a été élue au terme de la grande finale organisée au palais des Congrès de Yaoundé le 12 juillet 2025.

Le jury du concours Miss Cameroun 2025 vient de révéler au monde la reine de beauté du Cameroun pour l’année 2025. Josiane Golonga Harangada est élue Miss Cameroun 2025. Elle a été la préférée des jurés et des Camerounais qui ont participé au vote en ligne. Au terme d’une longue procédure sélective, la première dame du pays, Chantal Biya, l’a couronnée devant un public nombreux et des fans en liesse.

La cérémonie marquant la finale de la 18è édition du concours Miss Cameroun s’est tenue cette nuit au Palais des congrès de Yaoundé. Pendant quelques heures, 20 candidates ayant bravé les épreuves en région, ont rivalisé d’adresse. Après plusieurs passages sur le podium, les candidates ont été sélectionnées passant de 20 à 12, puis de 12 à six. Au terme de cette étape finale, Josiane Golonga Harangada, Miss Extrême-Nord, remporte la couronne à 23 ans. Elle succède à Noura Raïssa Nkikam élue Miss Cameroun 2024.

Archiviste, formée à l’Ecole supérieure des sciences et techniques de l’information et de la communication (Esstic), elle est originaire de la ville de Yagoua dans le département du Mayo Kani. En 2023, elle a été élue Miss cinquantenaire de l’Esstic dans le cadre de la célébration du cinquantième anniversaire de l’école de communication de l’Afrique centrale.

Elle a choisi comme projet à réaliser au cours des 12 prochains mois, le renforcement des capacités en entrepreneuriat et de recherche de financement du personnel des centres sociaux ménagers. Elle compte le faire en quatre axes à savoir former les femmes au leadership en entrepreneuriat et à l’innovation artisanale, les connecter aux sources de financement, former 50 personnels des centres sociaux ménagers au marketing digital et au montage de projets bancables.

En arborant la couronne de Miss Cameroun, elle gagne aussi un chèque de 10 millions de francs CFA, un appartement, un véhicule neuf, un salaire mensuel pendant un an, et bien d’autres lots. La première Dauphine, Miss Littoral, Orphée Dinangue, gagne 3 millions de francs Cfa, la deuxième dauphine, Miss Ouest, Judith Manuella Deutchoua, gagne 2 millions, et la troisième dauphine, Miss Sud-ouest, Noela Atem, empoche 1 million.

La cérémonie ainsi que le concours organisé par le Comité d’organisation Miss Cameroun (COMICA) a connu la présence de la première dame Chantal Biya, des membres du gouvernement. Elle suscite des commentaires tant bien positifs que négatifs. Alors que certains la comparent à la finale de Miss France qui reste bien relevée, d’autres se réjouissent des améliorations observées au fil des années.