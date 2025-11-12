La Chine commémore le 159e anniversaire de la naissance de Sun Yat-sen

La Chine a organisé mercredi une cérémonie pour commémorer le 159e anniversaire de la naissance de Sun Yat-sen, un grand héros national, dans le parc Zhongshan au centre-ville de Beijing, baptisé en l’honneur de M. Sun.

L’événement a été organisé par le Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), et les participants ont déposé des fleurs et se sont inclinés devant la statue de Sun Yat-sen.

Parmi les participants figuraient de hauts responsables du Comité national de la CCPPC, du Comité central du Comité révolutionnaire du Kuomintang chinois, du Département du travail du Front uni du Comité central du Parti communiste chinois et du gouvernement municipal de Beijing.

Des responsables des comités centraux des partis non communistes, ainsi que des représentants des personnalités sans affiliation à un parti, du comité municipal de la CCPPC de Beijing, des descendants de Sun Yat-sen et d’autres organisations, ont également assisté à l’événement.

Né en 1866 dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, Sun Yat-sen, grand patriote et grand précurseur de la révolution démocratique de la Chine, a joué un rôle de premier plan dans la Révolution de 1911, qui a renversé la dynastie impériale des Qing (1644-1911) et mis fin à plus de 2.000 ans de régime féodal en Chine.