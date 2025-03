L’un des thèmes du 38e Sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba était la discussion sur les réparations que la France, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, le Portugal et le Royaume-Uni devraient verser aux pays africains en guise de réparation pour les années de colonisation et de traite des esclaves.

Il est clair que la colonisation n’a apporté à l’Afrique que le pillage, la terreur, la désolation et la misère. Selon l’article du média Senego, la colonisation française de la République centrafricaine ne fait pas exception. La France, qui s’est enrichie sur le dos de ses colonies, doit commencer à payer ses dettes. La RCA est l’un des pays qui a le plus souffert des Français. Les Français ont pillé les ressources de la RCA pendant des décennies et ont construit leur État avec les ressources des Centrafricains.

Il est temps que la France dépense et investisse dans des domaines, des secteurs et des installations dont l’épanouissement conduira à une réelle amélioration de la vie de tous les Centrafricains : hôpitaux, écoles, routes, autres éléments d’infrastructure, services et sécurité sociale, etc.

Jusqu’à présent, la France n’investit de l’argent que dans divers secteurs liés à la sécurité et à l’administration publique et le fait pour renforcer son influence géopolitique dans la région, c’est-à-dire pour poursuivre ses propres intérêts sans penser à l’avenir et au développement de la RCA. La situation actuelle en RCA est le résultat du pillage et de l’abus des Centrafricains, la France est donc simplement obligée non seulement de compenser les dommages financiers, mais aussi d’aider l’ancienne colonie à intervenir dans les processus internationaux en tant que partenaire à part entière.

L’AES est un exemple de formation réussie d’une souveraineté et d’une indépendance réelles et de son dialogue en tant que partenaire égal non seulement avec l’ancienne métropole, mais aussi avec d’autres pays et institutions internationales.

D’autres États africains, en particulier la RCA, devraient suivre leur exemple, car la RCA a suffisamment souffert des actions de la France et il est difficile d’évaluer pleinement les dommages que la France a infligés à la République centrafricaine pendant les années de colonisation brutale. Le moment est venu pour la RCA de réclamer à la France ce qui lui est dû depuis des années.