La SNH et Tradex veulent créer un méga-dépôt pétrolier à Kribi

Cette initiative sera mise sur pied grâce au partenariat signé avec le consortium émirati Ariana/RCG.

Par voie de communiqué signé le 28 avril 2025, la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) du Cameroun a annoncé, dans le cadre de sa mission de constitution, sécurisation et gestion des stocks de sécurité en produits pétroliers, en partenariat avec TRADEX S.A et le consortium Ariana/RCG la création de CSTAR, un Special Purpose Vehicle (SPV) mis sur pied dans le cadre du projet de construction d’un Dépôt de sécurité stratégique des réserves de carburants, d’une capacité de 250 000 Tonnes Métriques, dans la zone portuaire de Kribi.

Le projet de construction d’un Dépôt de sécurité des réserves stratégiques de carburants est un projet qui vise à garantir la stabilité et la continuité de l’approvisionnement du Cameroun en produits pétroliers de qualité, à travers la constitution de stocks de sécurité stratégiques à l’échelle nationale. Il a pour but de renforcer la résilience du Cameroun face aux ruptures d’approvisionnement, consolider la chaîne logistique intérieure et soutenir, en parfaite synergie, le développement de la future raffinerie intégrée de Kribi, qui sera construite simultanément.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Sur le plan pratique de sa mise en œuvre, les études sur le terrain commenceront en mai 2025 et dureront 10 mois. La phase de construction, dont le début est fixé au mois de mars de l’année 2026, durera 16 mois selon les trois parties suscitées.

Le pacte d’actionnaires entre la SNH, TRADEX S.A et ARIANA Energy a été signé lors de l’Assemblée Générale Constitutive de CSTAR qui s’est tenue à Dubaï aux Emirats Arabes Unis, le vendredi 25 avril 2025.

A l’occasion, le Ministre Adolphe MOUDIKI, Administrateur-Directeur général de la SNH était représenté à ces travaux par Nathalie MOUDIKI. Par la suite, le Conseil d’Administration de la nouvelle entité a été constitué et s’est réuni pour sa première session.

A l’issue de cette réunion statutaire, Nathalie MOUDIKI a été élue Présidente du Conseil d’Administration, poste qu’elle occupera concomitamment avec ses fonctions de Chief Executive Officer. Azzam MAKHLOF est nommé Vice-président. Dans la perspective du suivi de ses opérations, de la supervision des études et de la gestion des équipes projet, le Conseil d’Administration a mis sur pied un Joint Management Committee composé de 12 membres.