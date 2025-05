Lancement de la Campagne « Cameroun Na Weti » – L’Empreinte Global Gateway de l’Union Européenne au Cameroun

À l’occasion de la célébration de la 50ème année de présence de la Délégation de l’Union Européenne au Cameroun, nous sommes fiers d’annoncer le lancement de la campagne « Cameroun Na Weti ». Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie Global Gateway, qui vise à renforcer les liens entre l’Union Européenne et le Cameroun, tout en mettant en lumière le potentiel et les aspirations de ce pays vibrant.

À travers cette campagne, vous découvrirez les visages des bénéficiaires des initiatives de l’Union Européenne et comment le soutien apporté a été un véritable levier de croissance pour ces acteurs, leur permettant d’impacter positivement leur communauté.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Cameroun Na Weti ? Le Cameroun c’est quoi ? C’est cette jeunesse dynamique qui avance, qui bouscule les lignes et qui se bat pour un avenir meilleur. Elle incarne le Cameroun de demain, un pays riche d’innovation et d’espoir. C’est pourquoi l’Union Européenne soutient activement les initiatives portées par les jeunes dans les domaines de l’entrepreneuriat, de la culture, de la technologie et de la démocratie participative.

Suivez-nous et découvrez la campagne sur toutes nos plateformes sociales : Facebook, Instagram et X, où nous partagerons toutes nos actions dans le cadre de la stratégie Global Gateway au Cameroun.

En savoir plus sur Global Gateway :

Global Gateway est une initiative de l’Union Européenne qui vise à promouvoir des investissements durables et à soutenir le développement économique et social des pays partenaires. En mettant l’accent sur des projets concrets et des partenariats locaux, nous aspirons à bâtir un avenir meilleur pour tous.

À propos de l’Union européenne au Cameroun

L’Union Européenne est un partenaire clé du Cameroun, soutenant le développement durable et la promotion des droits de l’homme. Notre présence au Cameroun est marquée par un engagement fort envers les valeurs de solidarité et de coopération.

Contact : Elsa Di Meo – Elsa.DI-MEO@eeas.europa.eu David Atemkeng – David.atemkeng@eeas.europa.eu