L’homme politique a fait l’annonce via une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il promet de remettre le Cameroun aux Camerounais.

Une nouvelle candidature s’ajoute à la liste de candidats qui ont déjà manifesté leur intention de participer à la course pour le fauteuil présidentiel. Valère Bessala, guide du parti Jouvence-Jcp annonce son intention de briguer un mandat à la tête de l’Etat. « Je déclare ma candidature à l’élection présidentielle d’octobre 2025 au Cameroun », peut-on suivre dans la vidéo mise à la disposition du public.

L’homme décline par la même occasion les motivations qui l’amènent à se porter candidat : la promiscuité de l’environnement et des nuisances politiques ambiantes ; des étiquettes dégradantes accolées à des leaders politiques dans le but de leur disqualification ; l’infiltration, la partition des appareils politiques concurrents de l’opposition. « Ma candidature est surtout motivée par la qualité du programme politique que nous proposons et qui vise à rendre le Cameroun aux Camerounais ».

Le candidat déclaré place son engagement à être candidat à l’élection présidentielle comme cinquième objectif de son combat stratégique. Dans ce plan qu’il travaille à accomplir depuis des années, il a déjà atteint trois principaux objectifs. « Le premier objectif était de faire de la jeunesse un programme en la plaçant au cœur du souci de nos dirigeants et surtout du débat public. Nous l’avons réussi. Le deuxième objectif était de donner à la jeunesse camerounaise un programme politique. Le troisième était de donner à la jeunesse camerounaise un projet de société ».

Les deux autres objectifs qui restaient étaient de « donner à la jeunesse un candidat et faire valider la candidature du candidat de la jeunesse ». Valère Bessala vient de se présenter comme candidat de la jeunesse. Il reste que cette candidature soit confirmée et officialisée le moment venu. Une fois que cela est fait, il attend de la jeunesse un choix éclairé lors du scrutin en octobre prochain pour vaincre Paul Biya, Cabral Libii, Maurice Kamto, Joshua Osih et tous les autres candidats annoncés.