Eco et BusinessEco et Business, Finance



EN CE MOMENT


Le Cameroun dément sa suspension de l’Union africaine

Dans une correspondance du 16 décembre 2025, adressée au ministre des Relations extérieures, le ministre des Finances apporte des clarifications…

Publié par Pierre Tahingam
le: 17 décembre 2025
(DR) © (DR)

Dans une correspondance du 16 décembre 2025, adressée au ministre des Relations extérieures, le ministre des Finances apporte des clarifications concernant les rumeurs de suspension du Cameroun de l’Union Africaine (UA).

La lettre du ministère des Finances adressée au ministère des Relations extérieures vise à assurer une communication diplomatique cohérente et maîtrisée, peut-on lire au bas du document signé par, Yaouba Abdoulaye, ministre délégué auprès du ministre des Finances. Le numéro 2 du département reconnait que le Cameroun a eu un retard de paiement des contributions statutaires d’environ 2,8 millions de dollars (1,6 milliard de FCFA.) Une situation qui exposait temporairement le pays à des sanctions dites préventives, lesquelles ne constituent ni une : « suspension effective ni une exclusion » des instances de l’Organisation.

Le ministère des Finances rassure que le Trésor public a émis deux ordres de transfert totalisant 1,052 milliard de FCFA (environ 1,85 million de dollars). Ces paiements ont permis la levée immédiate des sanctions préventives évoquées dans la correspondance du 13 octobre 2025. Une autre correspondance de l’Union africaine précise que le solde restant dû est désormais de 955 639,91 dollars (544 millions de FCFA), sans mention d’aucune sanction rattachée à ce montant, martèle la partie camerounaise.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Le ministère des Finances dément les informations relayées sur les réseaux sociaux en précisant qu’elles sont inexactes, infondées et de nature à porter atteinte à l’image et à la crédibilité de l’État.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

(DR) (DR)

Le Cameroun dément sa suspension de l’Union africaine

17 décembre 2025 Publié à 12h41

Dans une correspondance du 16 décembre 2025, adressée au ministre des Relations extérieures,…

Savoir plus
(DR) (DR)

Cameroun : Hiram Samuel Iyodi élu président du MP3

17 décembre 2025 Publié à 12h34

Il a été désigné à l'issue du Congrès de Bana du 12 au…

Savoir plus
(DR) (DR)

Cameroun : recherché pour évasion, Fabrice Lena dénonce une extorsion

17 décembre 2025 Publié à 09h19

Quelques heures après l’avis d’évasion et de recherches lancé par le régisseur de…

Savoir plus