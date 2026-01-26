Le Cameroun veut s’imposer comme le poumon d’acier de la sous-région

Pour les dix prochaines années, l’entreprise camerounaise, Acero Metal Sarl entend faire passer le pays du statut consommateur à celui de producteur compétitif à l’aide du fer à béton produit localement.

La société a décliné ses ambitions au cours d’un point de presse. Elle entend franchir une nouvelle étape dans son développement, en affirmant ce qu’elle présente comme une vision stratégique ambitieuse fondée sur deux leviers majeurs. Notamment, la satisfaction de la demande nationale grâce à une politique maîtrisée de substitution aux importations, et la conquête des marchés extérieurs, d’abord au sein de la zone CEMAC, puis à moyen terme, dans l’ensemble de la Zone de libre-échange africaine.

Acero Metal Sarl rappelle qu’avant l’essor de la métallurgie locale, le Cameroun dépendait presque entièrement des importations de fer à béton venues d’Europe, d’Asie et d’Ukraine. Elle se présente comme une entité capable de rivaliser avec les standards internationaux. « Aujourd’hui, cette dynamique d’indépendance industrielle s’étend vers une orientation exportatrice, symbole d’un Cameroun qui passe du statut de consommateur à celui de producteur compétitif ».

La société se fixe également la mission d’accroître sa compétitivité, d’optimiser ses infrastructures et de s’ouvrir à de nouveaux partenariats dans la sous-région, tout en s’arrimant aux normes internationales.

Alignant leur vision de développement sur les objectifs d’émergence du Cameroun à l’horizon 2035, le top management de AMS indique que la réussite de cette stratégie contribuera directement à la réalisation des ambitions du gouvernement camerounais, qui prévoit de faire du pays un pôle industriel émergent à l’horizon 2035.