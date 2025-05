Le made in Cameroon représente 25% des offres des magasins du groupe CFAO

C’est l’information essentielle qui ressort de la conférence de presse relative au lancement officiel de la quinzaine du Made in Cameroon, qui a eu lieu vendredi 9 mai 2025, au sein du centre commercial Playce à Yaoundé.

Les magasins Cfao proposent plus de 3 500 produits locaux sur les 15 000 articles qu’ils offrent à la population camerounaise. C’est un réseau de 300 producteurs camerounais qui représente à lui seul plus de 75% de fournisseurs détaillants. Aussi, les produits made in Cameroon comptent pour 45% de chiffre d’affaire alimentaire et 75% de volumes vendus dans la même catégorie. Autre information, le made in Cameroun représente 40% des assortiments de nourriture et 25% de toutes les offres du groupe Cfao Consumer Retail Cameroun.

Ces chiffres ont été donnés par Philippe Marcillon, directeur général Cfao Consumer, au cours d’une conférence de presse animée vendredi 9 mai 2025, à l’occasion du lancement officiel de la quinzaine du made in Cameroon initiée par CFAO Consumer Retail Cameroun.

La quinzaine du made in Cameroon qui s’est ouverte le 8 mai à Yaoundé est une occasion pour les consommateurs d’apprécier les activations faites dans le magasin Carrefour. Plusieurs activités sont prévues durant les quinze jours. Il y aura des séances de dégustation gratuite, l’exposition des marques, des interactions directes avec les producteurs. C’est également un moment pour eux de découvrir la diversité des produits locaux.

Pendant cette quinzaine, des stands seront aménagés pour une exposition, environ 20 producteurs et artisans vont exposer leurs produits en partenariat avec l’association village du made in Cameroon. Cet évènement a été marqué par la visite vendredi 9 mai, des stands par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana.

Cfao Consumer Cameroun est représenté dans les villes de Yaoundé et Douala par des supers marchés Carrefour Bonamoussadi, Ekié, Bonabéri, Playce et emploie près de 1 000 personnes. L’entreprise enregistre environ 30 000 visites par jour dans tous ces quatre supers marchés.