Le Président BIYA procède à de nouvelles nominations d’officiers généraux dans l’armée camerounaise

Le Chef de l’Etat a procédé ce jour à la signature d’une série de nominations dans le haut commandement de l’armée.

Des décisions multiples et en profondeur qui vont de l’admission en 2ème section ( à la retraite) des généraux Nkoa Atenga Camille et Baba Soulé, la promotion de ses principaux conseillers militaires Joseph Fouda et Emmanuel Amougou respectivement en Vice-Amiral et Général de Division, et enfin, la promotion de plusieurs officiers qui se voient proposer les principaux postes opérationnels au sein des forces de défense

L’intégralité du décret du chef de l’Etat ci-dessous

Nomination de responsables au ministère de la Défense