Le président nigérian confirme le sauvetage de 24 écolières enlevées

Le président nigérian Bola Tinubu a confirmé mardi la libération des 24 écolières enlevées par des terroristes présumés dans le nord du pays il y a plus d’une semaine.

« Je suis soulagé que les 24 filles aient toutes été retrouvées », a déclaré M. Tinubu dans un communiqué mardi soir, après que les autorités locales ont annoncé que les élèves avaient été libérées saines et sauves.

Les filles avaient été kidnappées le 17 novembre dans leur dortoir au Government Girls’ Comprehensive Secondary School de Maga, une communauté de la zone de gouvernement local de Wasagu/Danko dans l’État de Kebbi.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le gouverneur de l’État de Kebbi, Nasir Idris, a indiqué aux médias que les écolières étaient « toutes en bonne santé » et que des dispositions avaient été prises pour qu’elles retrouvent leurs familles.

Cet enlèvement avait provoqué une série d’incidents similaires la semaine dernière dans le centre du pays, notamment le kidnapping de 38 fidèles pendant un office dans une église locale de Kwara et de plus de 300 élèves dans une autre école de l’État de Niger. Tous les fidèles kidnappés et 51 des élèves ont été libérés dimanche.

« Maintenant, nous devons urgemment déployer plus de forces sur le terrain, dans les zones vulnérables, pour éviter d’autres incidents de kidnapping », a annoncé le président.