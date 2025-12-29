Le Sénégal entend jouer un « rôle de passerelle et d’apaisement » entre la CEDEAO et l’AES (MAE)

Le Sénégal entend jouer un « rôle de passerelle et d’apaisement » entre la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et les pays de la Confédération des Etats du Sahel (AES), a déclaré le chef de la diplomatie sénégalaise.

« Sans rigidité ni posture ostentatoire, le Sénégal privilégie une diplomatie de dialogue, fondée sur l’écoute et le respect de la souveraineté des Etats. Il s’attache ainsi à maintenir des canaux de communication ouverts », a indiqué Cheikh Niang, ministre sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’éxtérieur, dans une interview accordée lundi au quotidien L’Observateur.

Abordant la question du retour formel des pays de l’AES au sein de la CEDEAO, le ministre a affirmé que son pays adoptait « une approche réaliste et progressive ».

« Il ne s’agit ni de forcer un calendrier politique irréaliste, ni d’ignorer les divergences profondes, mais de créer les conditions d’une reconnexion politique graduelle, fondée sur la confiance et des intérêts partagés. Surtout, le Sénégal œuvre activement à préserver la fluidité des relations fonctionnelles entre la CEDEAO et les États de l’AES, indépendamment des désaccords institutionnels », a-t-il expliqué.

Selon lui, dans un monde marqué par de profondes recompositions géopolitiques, le Sénégal « défend une approche africaine unifiée et proactive, valorisant le multilatéralisme et le respect strict du droit international ».

« L’Afrique doit non seulement protéger sa souveraineté et ses intérêts stratégiques, mais aussi être capable de négocier d’égal à égal avec tous les acteurs internationaux, tout en restant fidèle à ses priorités de développement et de stabilité régionale. Pour le Sénégal, il s’agit pour l’Afrique de rester un acteur responsable, engagé et indépendant, capable de dialoguer avec tous, tout en défendant ses intérêts dans un esprit de paix, de stabilité et de développement durable », a ajouté le ministre.