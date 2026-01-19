Le Sénégal remporte la deuxième CAN dans une finale dramatique

Le Sénégal a remporté dimanche son deuxième titre en Coupe d’Afrique des nations, en battant le pays hôte, le Maroc, 1-0 après prolongation, dans une finale interrompue en fin de temps réglementaire après que Brahim Diaz a raté un penalty. La controverse a éclaté profondément dans les arrêts de jeu lorsque Diaz est tombé dans la surface et que l’arbitre a accordé un coup de pied après un long examen VAR sur le terrain.

Les joueurs sénégalais ont protesté contre cette décision et ont quitté le terrain alors que des bagarres éclataient entre supporters dans les tribunes. Après une suspension de près de 20 minutes, le jeu a repris et le penalty a été accordé. Diaz a eu la chance d’être le héros du Maroc, mais sa tentative de Panenka s’est dirigée directement vers l’ancien gardien de Chelsea, Edouard Mendy.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le Sénégal a ensuite marqué trois minutes après la prolongation alors que Pape Gueye avançait grâce à un défi au coude à coude et marquait le vainqueur à la 93e minute. Le Sénégal a atteint la finale en battant l’Egypte 1-0 en demi-finale grâce au coupe-marguerite de Sadio Mané, tandis que le Maroc a éliminé le Nigeria aux tirs au but. Le Sénégal a bien démarré et a failli prendre l’avantage dès la quatrième minute lorsque la tête de Gueye au second poteau a été parée par Yassine Bounou, qui a ensuite tendu la jambe pour repousser Iliman Ndiaye après une course en solo.

Le Maroc s’est rapproché à la 57e minute, mais Ayoub El Kaabi a tiré à bout portant. Le Sénégal pensait avoir marqué à la 89e minute grâce à une tête d’Abdoulaye Seck, mais le but a été annulé pour une faute sur Achraf Hakimi lors de la préparation.