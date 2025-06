Le techpreneur Steven Nbienou Kouadjo veut former 100 jeunes Camerounais à l’intelligence artificielle

La Fondation SNK fondée par Steven Nbienou Kouadjo, techpreneur et investisseur engagé a procédé ce lundi à Yaoundé au lancement du SNK IA Challenge 2025 une initiative qui vise la formation gratuite de cent jeunes Camerounais à l’usage de l’intelligence artificielle.

Le SNK IA Challenge 2025 prévoit de former gratuitement cent jeunes camerounais dont 20 dans chacune des cinq capitales régionales ciblées par le programme à savoir Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et Buea.

Ce programme de formation qui s’étend sur un mois, du 16 juin au 16 juillet permettra aux lauréats de découvrir les usages concrets de l’intelligence artificielle, ses principes fondamentaux ainsi que les perspectives professionnelles qu’elle offre dans notre contexte.

La première édition du SNK IA Challenge 2025 est financée intégralement par la Fondation SNK à travers son promoteur Steven Rodrigue Nbienou Kouadjo.

Les cent lauréats sont sélectionnés sur des critères d’équité, avec une parité stricte 50 % de femmes, 50 % d’hommes.

« En lançant cette initiative, nous voulons rendre l’intelligence artificielle accessible à tous. Elle ne doit pas être réservée à une élite, mais devenir un levier d’émancipation pour celles et ceux que l’on croit souvent exclus du progrès technologique. C’est le sens profond de cette action. » souligne Steven Nbienou Kouadjo, Président de la Fondation éponyme.

Il est à préciser que Steven Rodrigue Nbienou Kouadjo est un entrepreneur et investisseur camerounais reconnu pour son engagement dans le développement d’entreprises innovantes à fort impact. Il a récemment fondé NBIKO TV, un web média mêlant infotainment et valorisation des talents africains, en parallèle d’autres projets dans le marketing digital et les technologies grand public. Il est également le fondateur de la Fondation SNK, une organisation engagée au quotidien pour le bien-être des populations défavorisées à travers tout le territoire camerounais