Législatives et municipales 2026 : les contradictions au cœur de la stratégie du FSNC

Alors que le président du parti, Issa Tchiroma Bakary, a déclaré avec fermeté que sa formation politique n’ira pas aux élections, Me Alice Nkom, sa porte-parole, annonce un revirement de la situation.

Le Front pour le salut national du Cameroun joue la carte de sa survie en cette période précédant les élections législatives et municipales. Le parti manifeste une hésitation entre participer aux scrutins, assurer sa présence dans les conseils et assemblée et ne pas y participer, signer sa disparition progressive de la scène au moment où sa côte de popularité semble avoir grimpé.

Ce dernier scénario, d’abord brandi par le président national du parti depuis son exil en Gambie, vient d’être atténué par une sortie de Me Alice Nkom, sa porte-parole. Elle qui, au cours d’une prise de parole largement partagée en vidéo sur la toile, s’adresse aux militants du FSNC qui sont engagés à battre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) dans certaines circonscriptions électorales.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





L’avocate dit en substance avoir échangé avec Issa Tchiroma Bakary sur le fait que certains membres du parti s’engagent à récupérer le pouvoir des mairies au Rdpc en participant aux élections. Et que l’opposant au régime de Yaoundé qui avait été formel sur le boycott des élections dit comprendre parfaitement la situation, comme pour donner le feu vert à ceux qui veulent se lancer dans la course.

La stratégie étant de « faire pencher la balance au détriment du Rdpc », Alice Nkom exprime un certain alignement derrière le fonctionnement de l’État et l’évolution politique du pays. Il n’est pas question de rester de marbre face au vent électoral qui souffle et que rien ne peut arrêter. « Nous sommes mobilisés. Nous ne pouvons pas être en marge de ce qui se passe », a-t-elle déclaré. Affichant une certaine confiance et une assurance à l’égard des militants du FSNC, elle sait compter sur leur engagement. « Nous sommes capables », a-t-elle conclu.

Les échanges entre Me Alice Nkom et une délégation des militants du FSNC sonne un revirement de la situation du parti en rapport avec les prochaines échéances électorales. Mais, le mot du président national du parti reste attendu sur la question. Certains militants n’ont pas encore compris la position finale du parti au moment où le destin de ce dernier se joue sur la résistance obstinée née de la revendication de la victoire de son président à la présidentielle de du 12 octobre 2026.