Les 30 meilleurs Bacheliers du Cameroun primés par Orange Cameroun et ses partenaires

Douala, le 28 août 2025 – Orange Cameroun, en partenariat avec AFG Cameroun, Société Générale, les Boissons du Cameroun, Studely, AGL et Axa, a célébré ce jeudi au siège de Makepe l’excellence scolaire à travers la remise des prix aux 30 meilleurs lauréats nationaux du Baccalauréat, toutes séries confondues.

Au total, une enveloppe de 34,5 millions de FCFA a été distribuée, assortie de nombreux cadeaux, dans le cadre du programme Orange Excellence+, une initiative citoyenne 100% Orange Cameroun visant à récompenser le mérite et à encourager le culte de l’effort chez les jeunes générations.

Des récompenses à la hauteur de l’excellence :

Les deux Majors Nationaux : 2 500 000 FCFA chacun, offerts par Orange Cameroun.

Le Vice-Major National : 2 000 000 FCFA, remis par AFG Cameroun.

Le 3e National : 1 500 000 FCFA, offert par Société Générale.

Le Major du GCE et Le Major du Baccalauréat Technique et Industriel reçoivent : 1 000 000 FCFA chacun offert par Les Boissons du Cameroun

Le Major du Baccalauréat Technique Commercial, 1 000 000 Fcfa, offert par Studely Cameroun

Le 7ème de l’enseignement Technique et industriel reçoit 1 000 000Fcfa, offert par Axa Cameroun

Les 22 autres lauréats : 1 000 000 FCFA chacun, pris en charge par Orange Cameroun.

En plus de ces primes, les 30 lauréats repartent avec un smartphone dernier cri et un an d’internet gratuit, gracieusement offerts par Orange Cameroun.

Orange Excellence+ : plus qu’une récompense, un symbole

En récompensant les meilleurs bacheliers du pays, Orange Cameroun et ses partenaires rappellent leur volonté d’investir dans la jeunesse, moteur du développement et de l’avenir du Cameroun.

Un engagement de longue date pour la jeunesse

Depuis 25 ans, Orange Cameroun place la jeunesse au cœur de sa stratégie de responsabilité sociétale et de développement. Comme l’a rappelé Yves Kom, Directeur Marketing et Communication : « Nous célébrons l’effort, la discipline et le mérite. Chez Orange, nous croyons que l’avenir du Cameroun repose sur sa jeunesse. Chaque jeune porte en lui un talent, un génie : notre rôle est de contribuer à le révéler. »