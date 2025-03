Les sports populaires sur lesquels parier chez 1Win Côte d’Ivoire

Les paris sportifs deviennent un passe-temps de plus en plus populaire en Côte d’Ivoire. Le meilleur endroit pour placer un pari est 1win. La société propose des prix élevés, une large sélection de chapiteaux. Voyons quelles sont les disciplines sportives les plus souvent choisies par les utilisateurs de 1wins.ci.

Le football

Le football est la discipline la plus populaire en 1 win Côte d’Ivoire. C’est pour ce sport que le plus grand nombre d’options de paris est proposé. Le marché le plus populaire est le 1×2. Il vous demande de prédire quelle équipe gagnera le match ou de parier sur un match nul. Ce marché est idéal pour les parieurs débutants, car il leur permet d’augmenter progressivement leur bankroll.

L’alternative au 1×2 est le double hasard. Ce marché exige également que vous prédisiez le résultat du match. La différence réside dans la réduction du risque : l’utilisateur est assuré contre un match nul s’il choisit le double hasard. Par exemple, vous pouvez prédire que le match se terminera par une victoire de la première équipe ou par un match nul.

Le score final est l’un des marchés les plus difficiles à prédire. Le parieur doit prédire le nombre de points que chaque équipe marquera. Ce marché permet d’obtenir des cotes élevées.

Il existe d’autres marchés supplémentaires dans les paris sur le football. Par exemple, vous pouvez parier sur le nombre de cartons jaunes ou rouges qui seront distribués pendant le match. Il est également possible de parier sur les corners, les penalties et les hors-jeu.

Basket-ball

Le basket-ball est l’un des sports où la situation d’un match peut changer en quelques secondes. Le dynamisme de cette discipline attire l’attention des parieurs 1win. Les paris sur le basket-ball présentent les caractéristiques suivantes :

Un grand nombre de résultats tout aussi probables les uns que les autres. Les matchs nuls dans les quarts, les mi-temps et les matchs entiers ne sont pas très fréquents. C’est pourquoi tous les matchs de basket-ball ne permettent pas de prédire le résultat du match nul.

Matchs réguliers. Pendant la partie principale du tournoi, les équipes jouent au moins deux fois par semaine. Cela vous donne l’occasion d’analyser de nombreuses données sur la forme actuelle des athlètes.

Faible commission sur les championnats populaires. 1 victoire permet d’obtenir de bonnes cotes sur les matchs de la NBA, de l’Euroleague et de la FIBA. Cela est dû à la popularité de ces tournois. Pour les championnats régionaux, la marge est plus élevée.

Parmi les marchés supplémentaires, on peut noter celui des tirs bloqués. Ce marché consiste à prédire combien de fois un athlète réussira à bloquer un joueur offensif. Vous pouvez également parier sur un score final pair ou impair. Il existe des marchés plus spécifiques dans les listes : tirs à trois points, interceptions, rebonds, qui sera le premier à marquer un nombre spécifique de buts.

Le grand tennis

Le nombre de 1win marchés de paris dans le grand tennis est déterminé en fonction de la popularité du championnat. Même dans les matchs qui ne sont pas les plus populaires, il est possible de prédire le vainqueur du match, le handicap, le total des sets ou des jeux, le score final. Dans les tournois de haut niveau, plusieurs chapiteaux secondaires sont disponibles :

Les doubles fautes – événements au cours desquels l’athlète qui sert commet deux erreurs consécutives ;

As – service lorsque l’adversaire ne parvient pas à frapper la balle à temps ;

Breaks – victoires dans des situations où l’adversaire a servi ;

Tie-breaks – périodes supplémentaires pour déterminer qui a gagné le set.

Chacun des marchés répertoriés peut être standard ou individuel, s’appliquer à l’ensemble du match ou à une période spécifique.

La société propose également des contrats à terme. Il est possible de prédire les résultats des tournois internationaux et régionaux. Ces paris permettent d’obtenir des cotes élevées, mais le calcul du pari devra attendre. Le paiement ne sera reçu qu’après la fin du championnat, si la prédiction était correcte.

Handball

Le handball est une discipline dynamique, où les capacités personnelles des athlètes et la stratégie de l’entraîneur sont importantes. À certains égards, ce sport s’apparente aux échecs. La façon dont les combinaisons sont jouées et les mouvements calculés affecte sérieusement le résultat du jeu. En Côte d’Ivoire, les chapiteaux de handball sont populaires en 1 win:

Total – paris sur la performance des équipes. Vous pouvez parier sur un total standard – le gain sera donné si vous devinez le nombre de points que les équipes marqueront approximativement. Il existe également des totaux individuels, qui vous obligent à prédire l’efficacité d’une équipe particulière.

Différentiel de points – pari sur l’avantage d’une équipe par rapport à une autre en fonction des résultats du match. Par exemple, vous pouvez parier que la première équipe battra l’autre de 5 points.

Total à trois : pari sur la différence de points exacte. Par exemple, vous pouvez prédire que l’une des deux équipes battra son adversaire par 7 points.

Buts par les deux équipes – un pari sur le nombre de points que les participants marqueront.

Paris combinés – combinaisons d’autres résultats. Par exemple, vous pouvez prédire à la fois le vainqueur du match et le nombre de points. Ces paris ont des cotes très élevées.

Outre les ordres et les paris express, 1win propose des systèmes. Ces paris donnent lieu à des paiements dont le montant dépend du nombre de pronostics corrects.

Boxe

Les cotes de ce sport varient considérablement en fonction du combat et de la popularité du championnat. Pour les combats des meilleurs boxeurs et les tournois majeurs, la liste peut comprendre 20 à 30 marques mineures. Par exemple, lors des matchs populaires en Côte d’Ivoire, il est possible de parier sur la façon dont le combat se terminera. Il est possible de prédire si le combat se terminera par un KO ou par une défaite technique. Il est également possible de parier sur le nombre exact de périodes. Il s’agit de prédire le nombre de rounds que durera le combat. Il est également possible de prédire le nombre de knockdowns d’un participant particulier.

Parmi les principaux paris, le handicap mérite d’être mentionné. Vous pouvez parier qu’un certain athlète gagnera avec un avantage donné. Il est possible de prédire le handicap aux points. Le marché est disponible si l’on suppose que le duel se poursuivra jusqu’à la décision de l’arbitre.

La variété des marchés que 1win propose pour les disciplines sportives permet à tout parieur ivoirien de trouver une bonne option pour lui-même. En plus des sports, les cyber-sports sont disponibles sur le site – vous pouvez prédire les résultats de Counter-Strike 2, Dota 2, Starcraft 2, et d’autres jeux vidéo compétitifs.