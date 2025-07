L’Etat du Cameroun rachète la totalité des actions de la filiale du Groupe Société générale au Cameroun

Le gouvernement du Cameroun à travers le ministère des Finances et le Groupe Société Générale ont signé un accord en vue de l’opérationnalisation de ce rachat.

L’Etat du Cameroun rachète l’ensemble des actions détenues par le Groupe Société Générale dans sa filiale Société Générale Cameroun. Le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, au nom du droit de préemption de l’Etat du Cameroun, a saisi l’opportunité du retrait du Groupe dans certains pays dont le Cameroun, pour augmenter les parts de l’Etat. Actionnaire Initialement détenteur de 25,6% des actions de la banque, l’Etat du Cameroun rachète l’intégralité des actions de Société Générale qui s’élèvent à 58,08%. Dès l’aboutissement de l’opération, l’Etat du Cameroun totalise 83,68% des actions. L’opération s’effectue en vertu de l’article 10.2 des statuts de Société Générale Cameroun et reste soumise à la validation de la Commission bancaire d’Afrique centrale (COBAC).

Selon le ministre des Finances Louis Paul Motaze, la signature de la convention de cession est l’aboutissement de diverses séances de discussions entre les différentes parties. « La prise de contrôle par l’Etat vise d’une part, à assurer la pérennité et la continuité des activités de cette banque, dans le paysage financier du Cameroun, et d’autres parts, à protéger et garantir les intérêts des clients, partenaires ainsi que du personnel ».

Avec le retrait du Groupe Société Générale du Cameroun, L’Etat reste au centre de l’activité de la banque. Le gouvernement tient à rassurer que l’Etat s’engage à préserver la bonne gouvernance, la transparence et la performance de la banque, tout en envisageant à terme, l’ouverture du capital à d’autres partenaires stratégiques.

Pour le Groupe Société Générale basé en France, « cette transaction aurait un impact positif d’environ 6 points de base sur le CET1 du Groupe à la date de finalisation attendue d’ici la fin de l’année 2025 ». Le Groupe affirme par ailleurs que le projet de cession est soumis aux conditions suspensives usuelles.