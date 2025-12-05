L’État du Cameroun renouvelle sa confiance au Groupe Impact Pal pour la digitalisation des services consulaires

La signature de l’Avenant n°1 au contrat d’uniformisation et de sécurisation des prestations consulaires a eu lieu ce 05 décembre 2025 au cours d’une cérémonie au ministère des Relations extérieures.

L’État du Cameroun représenté par le ministre des Relations extérieures (Minrex) Lejeune Mbella Bella et le Groupe Imapct PAL Amres R&D SAS représenté par son président Giresse Justin Tella, ont paraphé et échangé ce vendredi, les documents complémentaires à la convention initiale qui les lie depuis trois ans. Le 1er avril 2022, les deux parties ont signé un contrat de partenariat pour le financement, la conception et la réalisation de la sécurisation et l’uniformisation des prestations consulaires délivrées par les services consulaires de la République du Cameroun. Par cette convention, l’État du Cameroun à travers l’expertise du Groupe Impact dématérialise les procédures consulaires en rapprochant les usagers des services de la diplomatie.

32 mois après le lancement de la phase 1 du projet relatif à la e-visa, le gouvernement se félicite des avancées observées. Le projet a amélioré la sécurisation des recettes de l’État, la simplification des procédures, l’attractivité de la destination Cameroun. Sa réalisation permet de connecter la diaspora camerounaise d’Afrique, d’Amérique et d’Asie aux services consulaires de seconde génération. Toutes ces avancées ont joué en faveur du Groupe Impact. Lui qui a conquis le gouvernement par sa crédibilité, se voit confié l’exécution de l’avenant n°1 de cette convention.

D’après le ministre des Relations extérieures, « les chantiers prioritaires sont l’achèvement dans les délais contractuels des travaux de construction du Centre de Transformation Digitale du Minrex prévu au mois de juin 2026 et ceux d’aménagement du consulat général à Paris ». Par ailleurs, Lejeune Mbella Mbella annonce la mise en service dans un avenir proche d’autres prestations comme les authentifications internationales et les certificats de déménagement.

Le Groupe Impact par son président, salue le progrès marqué par la signature de l’avenant qui symbolise la confiance renouvelée au Groupe par l’État du Cameroun. Le geste vient renforcer leur « détermination à servir l’État camerounais avec rigueur, loyauté et excellence ». Pour eux, c’est une nouvelle étape qui les engage « à poursuivre, avec une exigence accrue, la transformation numérique déjà amorcée dans le secteur diplomatique et consulaire », a relevé le président avant d’énumérer les actions immédiates.

Ainsi, au cours de l’année 2026, le Groupe va rendre opérationnelles la totalité des prestations numériques de deuxième et troisième génération. Il mettra à la disposition un centre ultramoderne dédié à l’innovation numérique au sein du Minrex. Il va aussi finaliser les travaux de réhabilitation de l’architecture du consulat général du Cameroun à Paris.