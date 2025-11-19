L’UA affirme son engagement dans la lutte contre le terrorisme

L’Afrique collabore avec toutes les parties concernées pour lutter contre le fléau du terrorisme, ses causes profondes et ses facteurs structurels, a déclaré un haut responsable de l’Union africaine (UA).

« Nous voyons des drones survoler les lignes de front sur le continent. Le terrorisme se propage dans de nombreux pays africains. En effet, toutes nos régions sont confrontées au fléau du terrorisme et de l’extrémisme violent », a déclaré mardi à la presse le commissaire de l’UA chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, Bankole Adeoye, à Addis-Abeba, capitale de l’Éthiopie.

Notant que l’utilisation des nouvelles technologies avait aggravé de nombreux conflits en Afrique, le commissaire a déclaré que le terrorisme restait un défi majeur et que l’Afrique était présentée comme l’épicentre du terrorisme mondial.

« Nous constatons de nombreux progrès dans la lutte contre le terrorisme, même si les terroristes sont toujours très, très actifs (…) Nous ne nions pas ce défi », a-t-il déclaré.

« Nous travaillons ensemble pour nous assurer que, collectivement, nous pouvons vaincre le terrorisme sous toutes ses formes », a déclaré M. Adeoye, citant le succès obtenu dans la lutte antiterroriste en Somalie.

L’UA investit davantage dans la prévention des conflits, la médiation et l’alerte précoce afin d’améliorer la situation sécuritaire sur le continent, a-t-il affirmé.

Il a noté que la Commission de l’UA avait nommé pour la première fois un envoyé spécial chargé de la prévention des atrocités de masse et du génocide sur le continent. « Nous ne tolérons pas les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, le génocide ou le nettoyage ethnique sur notre continent », a-t-il souligné.