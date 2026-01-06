EN CE MOMENT


L’UA félicite Doumbouya pour son élection à la présidence de la Guinée

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a félicité lundi le président élu de la…

Publié par Xinhua
le: 6 janvier 2026
Rfi
© Rfi

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a félicité lundi le président élu de la Guinée, Mamadi Doumbouya, à la suite de la proclamation des résultats définitifs par la Cour suprême du pays.

M. Doumbouya a remporté l’élection présidentielle avec 86,72% des voix, selon les résultats officiels publiés dimanche par la Cour suprême guinéenne.

Dans un communiqué, M. Youssouf a salué le peuple guinéen pour avoir fait preuve d’une maturité politique en votant pacifiquement et calmement, reflétant un fort sentiment d’appropriation du processus électoral. Il a également félicité les parties prenantes pour leurs contributions au bon déroulement du scrutin, conformément aux normes internationales pertinentes et au cadre juridique du pays.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Il a réitéré son engagement total, ainsi que celui de l’UA, à continuer d’apporter un soutien à ce pays d’Afrique de l’Ouest pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel, la consolidation de la démocratie et de l’État de droit, et le renforcement de l’unité nationale, de la paix et de la stabilité.

Prenant en compte les progrès réalisés depuis le début de la transition politique en Guinée en 2021, M. Youssouf a exhorté l’UA et la communauté internationale au sens large à envisager de lever les sanctions imposées au pays, afin de créer des conditions favorables à la mise en œuvre d’une feuille de route visant à reconstruire le pays et à moderniser le bien-être de sa population.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

ActuNiger
© ActuNiger

Niger : plus de 10 millions de comprimés illicites saisis dans l’ouest, pour une valeur proche d’un milliard de francs CFA

6 janvier 2026 Publié à 14h35

L'antenne de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) de…

Savoir plus
Rfi
© Rfi

L’UA félicite Doumbouya pour son élection à la présidence de la Guinée

6 janvier 2026 Publié à 14h08

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a…

Savoir plus
(DR)
© (DR)

Cameroun : enlèvement signalé du maire d’Eyoumodjock

6 janvier 2026 Publié à 13h46

L’autorité municipale aurait été kidnappée ce mardi 06 janvier 2026 alors qu’il circulait…

Savoir plus