L’UA félicite Doumbouya pour son élection à la présidence de la Guinée

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a félicité lundi le président élu de la Guinée, Mamadi Doumbouya, à la suite de la proclamation des résultats définitifs par la Cour suprême du pays.

M. Doumbouya a remporté l’élection présidentielle avec 86,72% des voix, selon les résultats officiels publiés dimanche par la Cour suprême guinéenne.

Dans un communiqué, M. Youssouf a salué le peuple guinéen pour avoir fait preuve d’une maturité politique en votant pacifiquement et calmement, reflétant un fort sentiment d’appropriation du processus électoral. Il a également félicité les parties prenantes pour leurs contributions au bon déroulement du scrutin, conformément aux normes internationales pertinentes et au cadre juridique du pays.

Il a réitéré son engagement total, ainsi que celui de l’UA, à continuer d’apporter un soutien à ce pays d’Afrique de l’Ouest pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel, la consolidation de la démocratie et de l’État de droit, et le renforcement de l’unité nationale, de la paix et de la stabilité.

Prenant en compte les progrès réalisés depuis le début de la transition politique en Guinée en 2021, M. Youssouf a exhorté l’UA et la communauté internationale au sens large à envisager de lever les sanctions imposées au pays, afin de créer des conditions favorables à la mise en œuvre d’une feuille de route visant à reconstruire le pays et à moderniser le bien-être de sa population.