Maurice Kamto : « L’auteur de ce crime doit répondre de ses actes et payer le prix fort »

Dans une publication faite ce 14 mai 2025, le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), condamne l’acte posé par Nwafo en poignardant à mort Mathis, un enfant de six ans. Voici le message de l’homme politique.

« Rien ne peut justifier pareil assassinat froid et prémédité d’un enfant. Dans la douleur de cette attaque contre un être vulnérable et sans défende, j’adresse à sa famille mes sincères condoléances ainsi que ma solidarité et ma compassion.

La justice et les autres autorités compétentes doivent prendre toutes leurs responsabilités face à cette tragédie. L’auteur de ce crime doit répondre de ses actes et payer le prix fort pour ce qu’il a fait.

Une telle horreur ne doit plus jamais se reproduire dans notre pays.