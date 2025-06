MboaAI : à la quête de 130 millions pour achever le développement d’un assistant intelligent adapté aux réalités africaines

Conçu pour répondre aux problématiques locales et régionales, MboaAI est un assistant intelligent qui ambitionne battre le record de l’utilisation en Afrique. Mais son développement se heurte encore à certains défis dont le soutien financier.

Deux entrepreneurs d’origine camerounaise ont développé un assistant intelligent adapté aux réalités africaines dans le but de relever les défis du continent. Jessica Nono, Software engineer et Tech entrepreneure et Emmanuel Assom Neyeng entrepreneur connu pour le carnet de santé OuiCare, ont mis sur pied MboaAI. Les cofondateurs portent une vision claire, celle de faire de leur assistant, l’intelligence artificielle la plus utilisée en Afrique. Et pour cela, leur réalisation propose une gamme étendue d’agents pouvant traiter avec efficacité les enjeux propres au contexte africain.

L’essentiel d’agents traitent de la traduction, de la localisation, de la vérification des faits, de l’analyse et du suivi des prix et tendances du marché, du service client adapté aux réalités locales ou encore de l’orientation vers les professionnels qualifiés. Les concepteurs mettent ces agents au service direct des entreprises camerounaises dans le but de résoudre les problèmes de manière rapide. En pratique, l’agent de veille tarifaire peut par exemple aider une entreprise à optimiser ses achats locaux.

Au plan technique, les agents interagissent entre eux en utilisant une architecture modulaire basée sur les modèles de pointe, flexibles et qu’on peut intégrer dans les systèmes existant au sein des entreprises. Les cofondateurs nourrissent l’ambition à court terme de tester les solutions proposées à grande échelle sur le marché camerounais. A moyen et long terme, ils entendent créer des programmes de formation et des emplois spécialisés pour permettre aux jeunes camerounais d’acquérir les compétences nécessaires pour concevoir, déployer et gérer des systèmes d’IA de haut niveau.

Mais l’initiative se heurte au défi du financement. Les fondateurs fonctionnant avec les moyens limités sont à la recherche des partenaires financiers et technologiques pouvant leur apporter un appui pour accélérer leur croissance. Pour la suite du développement de MboaAI, les deux entrepreneurs d’origine camerounaise ont une estimation du coût nécessaire. « Un investissement initial d’environ 50 000 à 200 000 euros (32 650 000 FCFA à 130 596 000 francs CFA) serait un premier levier permettant d’atteindre rapidement un impact significatif et de garantir une croissance durable et efficace à moyen et long terme », expliquent-ils. A présent, les yeux sont tournés vers les potentiels investisseurs pour donner un coup d’éclat à cette initiative innovante et porteuse.